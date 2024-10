Minister nauki Dariusz Wieczorek zdecydował o przyznaniu środków dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk na utrzymanie statku naukowo-badawczego Oceania - poinformował resort nauki. Finansowanie przyznano na trzy lata.

Finansowanie, jak podał resort w mediach społecznościowych, przyznano na lata 2024-2026. Rocznie Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk otrzyma po 8 mln zł (24 mln zł na 3 lata) w ramach ministerialnego konkursu na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej i stanowiska badawczego.

Oceania to trójmasztowy statek należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, zbudowany w 1985 r. w Stoczni Gdańskiej. IO PAN jest obecnie największym polskim instytutem badającym problemy fizyki, chemii, biologii i ekologii morza. Rocznie Oceania spędza do ok. 250 dni na morzu, podejmuje m.in. ekspedycję badawczą w Arktyce i liczne rejsy bałtyckie.



W minioną sobotę przedstawiciele IO PAN poinformowali w mediach społecznościowych o wstrzymaniu przez resort nauki finansowania statku badawczego s/y Oceania. Zaznaczyli, że brak możliwości korzystania ze statku badawczego oznacza zerwanie bieżących projektów naukowych, jak również wieloletniej owocnej współpracy z instytutami naukowymi - w Polsce i na świecie.



Wszystkie informacje, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, że zaprzestajemy finansowania, były po prostu nieprawdziwe, bo ta procedura trwała - podkreślił we wtorek antenie TVP Info szef resortu nauki.

Prof. Węsławski: Gdyby media tego nie nagłośniły, Oceania utonęłaby po cichutku

Pan minister obiecał, że trochę pieniędzy nam jednak da, co najmniej na pierwszy rok funkcjonowania. Pożar został ugaszony, problem pozostaje - mówił w środę w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Jan Marcin Węsławski, biolog morza, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Te słowa padły jeszcze przed informacją z resortu nauki o przyznaniu środków dla Oceanii na trzy lata.