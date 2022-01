Wrze w południowych dzielnicach Katowic i w Mikołowie. Powodem jest plan rozbudowy linii kolejowych w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozważane są warianty, według których tory mogą przeciąć m.in. Kostuchnę, Podlesie i Zarzecze.

W jednym z tych wariantów przez kawałek mojej działki będzie przebiegał tor, a siostrze wchodzi do kuchni, przez środek domu, który wybudowała 3 lata temu. Podlesie, Zarzecze, Kostuchna, a także Mikołów mówią nie takim planom. Nie chcemy wyburzeń, odszkodowań, nie chcemy się stąd wyprowadzać - mówi Marta Witas, mieszkanka Podlesia, radna jednostki pomocniczej tej dzielnicy.

W dyskusję włączył się samorząd. Wiemy, że Centralny Port Komunikacyjny chce zaprezentować kilka wariantów rozbudowy linii kolejowej i skonsultować je z Państwem w lutym tego roku. Jako władze samorządowe weźmiemy udział w tych konsultacjach, by bronić Państwa interesów. Na pewno nie wyrazimy zgody na tak mocną ingerencję planowanych linii w zabudowę mieszkaniową, jak wynika to z planów, które zostały opublikowane w internecie - zadeklarował prezydent Katowic. Marcin Krupa zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących budowy linii kolejowych. Mają się one odbyć w lutym. Zaplanowano dwa spotkania. Każdy z nas się przygotowuje i w każdym z nas wrze. Tam na pewno nie będzie cicho - mówi Marta Witas.

Na stronie internetowej Katowic w zakładce Plany CPK dotyczące linii kolejowych miasto Katowice publikuje wszystkie informacje, jakie wpłynęły do urzędu (m.in. mapy z przebiegiem planowanej linii kolejowej w różnych wariantach), a także odnośniki do ankiety on-line, którą uruchomiło CPK. Będzie ona aktywna do 15 marca.