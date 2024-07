Przewoźnicy skarżą się, że nie mogą uzyskać zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury, od 12 lipca obowiązują nowe wzory tych dokumentów. Problem polega na tym, że nowych dokumentów nie ma, bo wciąż nie zostały wydrukowane.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Problem w praktyce polega na tym, że przewoźnicy nie mogą otrzymać zezwoleń niezbędnych np. do tego, by uruchamiać kursy na nowych trasach. Chodzi np. o dowóz pracowników do pracy. Niedługo organizowane będą także przewozy uczniów już na nowy rok szkolny. Trudności dotyczą też wydawania zezwoleń m.in. dla egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy.

Brak dokumentów to problem także dla urzędów, które wydają zezwolenia. To potwierdza rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.

"Brak druków zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych jest dużym problemem dla samorządów, które wydają te zezwolenia. Bez nich nie są one w stanie realizować swoich zadań. Jednak większy problem stwarza to dla przedsiębiorców, którzy nie mogę rozpocząć działalności. Zgodnie z opublikowaną informacją przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji druki będą dostępne ok. 15 sierpnia" - wynika z odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz w tej sprawie otrzymał z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wzór zezwolenia /

Urzędy mają problemy, przewoźnicy czekają na reakcję

Nasz reporter dopytywał o tę sprawę w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która przygotowuje te dokumenty. "Wszystkie zamówione dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, są aktualnie drukowane i w ciągu najbliższych dni będą gotowe do odbioru. PWPW pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami branżowymi, na bieżąco informując o postępach w realizacji zamówień" - zapewnia w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji Zespół ds. komunikacji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jak ustalił nasz dziennikarz, przewoźnicy liczą na jak najszybsze rozwiązanie problemu. Mogłoby ono polegać na tym, że minister infrastruktury wyda rozporządzenie, na podstawie którego wciąż będzie można stosować dawne druki dokumentów-zezwoleń na wykonywanie przewozów drogowych krajowych i międzynarodowych. Właściciele firm transportowych obawiają się także, że odbiór nowych dokumentów, gdy zostaną już wydrukowane, będzie wymagał podpisania aneksów do dotychczasowych umów, a to wydłuży administracyjnie procedurę.