Zakończył się protest przewoźników drogowych, którzy w sobotę od rana blokowali węzeł Pyrzyce na drodze S3 w kierunku Szczecina - poinformowała dyżurna punktu informacji drogowej. Strajk 20 ciężarówek trwał od godz. 7.30.

Blokada na S3 pod Szczecinem / GDDKiA Szczecin /

20 pojazdów ciężarowych blokowało drogę S3 na węźle Pyrzyce, w kierunku Szczecina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie komunikatem do mediów poinformowała, że odcinek S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Gryfino został zamknięty.



GDDKiA i policja wytyczyły objazd od węzła Pyrzyce poprzez łącznicę zjazdową na drogę wojewódzką nr 122 do Pyrzyc i dalej drogą wojewódzką nr 119 do miejscowości Stare Czarnowo, a stamtąd drogą wojewódzką nr 120 do węzła Gryfino.

Jak relacjonował na Gorącą Linię RMF FM po godz. 9.00 jeden z kierowców, korek liczył kilkanaście kilometrów.

Wakacyjna trasa

S3 to droga prowadząca z woj. lubuskiego i woj. dolnośląskiego do Szczecina i nad morze. W wakacyjne soboty w kierunku nadbałtyckich miejscowości zmierza kilkadziesiąt tysięcy pojazdów.