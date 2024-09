"Nie planujemy wprowadzenia jakichkolwiek obostrzeń związanych z zachorowaniami na Covid-19" - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W tej chwili nie ma żadnych planów, aby wprowadzić jakiekolwiek obostrzenia - zapowiedział dziś Donald Tusk.

Jak zaznaczył polski premier, rząd będzie respektować doświadczenie i wiedzę ekspertów.

Nie będę decydował o tym, w jaki sposób regulować nasze życie w związku z groźbą epidemii. Od tego są lekarze. Bardziej niż nasi poprzednicy będziemy poważniej traktowali ich rekomendacje - podkreślił Tusk.

Ankieta Czy popierasz obowiązek noszenia maseczek? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy popierasz obowiązek noszenia maseczek? Tak 32% Nie 68%

głosów: 87



Premier dodał, że rząd zdaje sobie sprawę z tego, że skala zachorowań na COVID-19 znów jest dość duża, większa niż wskazują na to oficjalne dane. Zwrócił uwagę, że wynika to z tego, że gotowość do testowania jest mniejsza, tak samo jak poczucie zagrożenia związane z zakażeniem.

Dzisiaj mógłbym praktycznie zapewnić, że rząd nie będzie wprowadzał w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości restrykcji - podsumował Donald Tusk.



W codziennym raporcie resortu zdrowia wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 widoczny jest od początku lipca, kiedy dziennie przybywało ok. 60 przypadków zakażenia. Pod koniec lipca było to już ponad 200 przypadków. W sierpniu liczby te się podwoiły - do ponad 400 dziennie, a 13 sierpnia nastąpił kolejny gwałtowny skok - do 820 nowych zakażeń i w sumie 1189 wszystkich aktualnych przypadków zakażenia odnotowanych w systemie.



Według prognoz szczyt zachorowań na COVID-19 powinien przypaść na drugą połowę października.