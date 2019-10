W weekend kierowcy w stolicy muszą się liczyć z utrudnieniami w związku z pracami na kilku ulicach - już od piątkowego wieczora w rejonach Traktu Lubelskiego, Tamki i Głębockiej, a od soboty na Równoległej - poinformował stołeczny ratusz.

W piątek wieczorem wykonawca przebudowy Traktu Lubelskiego otworzy odcinek tej drogi od ul. Zwoleńskiej do Borków, ale przeniesie się na odcinek od ul. Borków do Skalnicowej. Utrzymany będzie wyłącznie dojazd do posesji. Połączenia z Traktem Lubelskim nie będzie miała ul. Borków. Objazd zamkniętego odcinka wiedzie Wałem Miedzeszyńskim.

Natomiast w związku z wymianą nawierzchni jezdni na ul. Tamka także od piątku od godz. 22 będzie zamknięty dla ruchu jej odcinek od ul. Kopernika do Dobrej. Stracą połączenie z Tamką ulice Kruczkowskiego i Solec. Objazd będzie poprowadzony ulicami: Zajęczą lub Drewnianą - Topiel - Oboźną - Karasia (w kierunku Kopernika). W obu kierunkach kierowcy będą mogli jechać Wybrzeżem Szczecińskim - mostem Poniatowskiego - Al. Jerozolimskimi - Kruczą - Szpitalną - pl. Powstańców Warszawy (w przeciwnym kierunku Jasną - Zgoda) lub Dobrą - Solec - Ludną - Książęcą - Nowym Światem.

Natomiast linie autobusowe 102 i nocne N14 i N64 zostaną skierowane na objazd Nowym Światem - Al. Jerozolimskimi - mostem Poniatowskiego. Autobusy linii 105 będą kursowały Książęcą, Ludną, Solec i Dobrą, linii 162 - Dobrą, Solec i Ludną i dalej swoją trasą, a nocne N16 i N66 - al. Solidarności - pl. Bankowym - Marszałkowską.

Ratusz poinformował także, że od późnych godzin nocnych w piątek do późnych godzin nocnych w niedzielę na ul. Głębockiej będą układane ostatnie warstwy nawierzchni na odcinku od ul. Podłużnej do Siecznej. Nieprzejezdne będzie wtedy skrzyżowanie z ul. Tajemną. Objazd zostanie poprowadzony ul. Skarbka z Gór i Berensona. Autobusy linii 120, 240 i 256 w kierunkach: Dw. Wschodniego, Żerania-FSO i Zacisza-Wilna pojadą objazdem ul. L. Berensona - Skarbka z Gór - Magiczną. Podobnie będą kursowały nocne autobusy N11, a kursowanie linii Z20 zostanie zawieszone.

Po weekendzie na Głębocką ma wrócić ruch dwukierunkowy, wrócą też autobusy komunikacji miejskiej. Budowa chodników, drogi rowerowej oraz sadzenie roślin potrwają tam jeszcze do końca listopada. "Wzdłuż ulicy Głębockiej posadzonych zostanie 199 drzew (m.in. klonów zwyczajnych i lip) oraz 13 600 krzewów (m.in. berberys, tawuła, porzeczka alpejska, róża)" - podał ratusz.

Na Instalatorów i Równoległej trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Z tego powodu od soboty do 6 listopada zamknięty dla ruchu będzie fragment ul. Równoległej w rejonie skrzyżowania z ul. Szybką. Autobusy linii 228 i 328 będą miały skróconą trasę do przystanku Instalatorów.

Urząd miasta poinformował także, że zmieniono termin prac u zbiegu ul. Kasprzaka i Karolkowej, gdzie powstaje wolski odcinek II linii metra. Prace, które miały być prowadzone w najbliższy weekend, przeniesiono na 8-10 listopada.