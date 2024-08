W projekcie przyszłorocznego budżetu państwa nie zapisano podwyżki zasiłku pogrzebowego. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, minister finansów zdecydował o przesunięciu planów dopiero na 2026 rok.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Planowane podniesienie zasiłku pogrzebowego kosztowałoby 2 miliardy złotych. To na tyle dużo, że na razie państwa na to nie stać.

Przypomnijmy, że wczoraj rząd przyjął projekt budżetu na rok 2025 . Planowana na przyszły rok dziura budżetowa osiągnie rekordowy poziom 289 miliardów złotych.

To oznacza, że i w przyszłym roku zasiłek pogrzebowy wyniesie 4 tysiące złotych. To kwota, która na organizację pożegnania bliskiej osoby zazwyczaj nie wystarcza.

Przeciętny pogrzeb - zwłaszcza w dużym mieście - kosztuje od 7 do 10 tysięcy złotych.

Różne ministerstwa kilka miesięcy temu zaproponowały zbliżenie się do tej kwoty. Resort finansów proponował na przykład podwyżkę do 6,5 tysiąca złotych, resort rodziny z kolei nawet do 7 tys. złotych.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, na razie pomysły te zostały zawieszone.

Podwyżka zasiłku może nastąpić najwcześniej za około półtora roku.