Czy mogą zostać zwołane przedterminowe wybory?

W środę ma zebrać się rząd i, zgodnie z zapowiedziami, ma przenieść środki umożliwiające finansowanie mediów publicznych do ochrony zdrowia, a dokładnie - ma przeznaczyć je na leczenie onkologiczne. To by oznaczało złożenie nowego projektu ustawy okołobudżetowej, który ponownie będzie musiał przyjąć parlament.

Może więc dojść do klinczu - w Sejmie będą dwa projekty ustawy okołobudżetowej. Sejm, w którym większość mają obecnie rządzący, nie poprze projektu ustawy prezydenta, a prezydent może nadal nie chcieć podpisać poprawionego projektu rządzących.

Andrzej Duda musiałby jednak wymyśleć nowy powód, bo dotychczas prezydentowi przeszkadzała jedynie możliwość przekazania środków telewizji publicznej, która ma być wykreślona przez rząd. Spór ten ma tło brutalnej walki politycznej, bo jeśli budżet nie zostanie do końca stycznia przyjęty, to prezydent będzie mógł zwołać ponowne wybory.

Od tego wszystkiego zależą podwyżki dla m.in. funkcjonariuszy, a sytuacja formacji już dziś jest trudna.

Policja w tej chwili stoi na skraju kadrowej zapaści - przypomina Rafał Jankowski. Wielu funkcjonariuszy policji ma w tej chwili uprawnienia emerytalne. Jeżeli ktoś teraz będzie grzebał jeszcze przy świadczeniach, to ja obawiam się, że wielu moich kolegów po prostu skorzysta z tej możliwości i na tą wcześniejszą emeryturę odejdzie.

A już dziś w formacji brakuje ok. 12 tys. funkcjonariuszy.

Jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Już nie mówię tylko o tym, że mamy problem z doborem ludzi do służby, ale mamy wojnę za granicą, mamy jakieś zagrożenia terrorystyczne w Europie. Konflikt, który pan prezydent chce wywołać z rządem nie powinien w żaden sposób dotknąć funkcjonariuszy policji i funkcjonariuszy innych służb, a w tej chwili właśnie już to ma miejsce - kończy szef NSZZ Policjantów i apeluje do polityków o rozsądek.