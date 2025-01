Jeszcze przed wyborami prezydenckimi ma pojawić się kolejny projekt ustawy o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Według zapowiedzi posłów Polski 2050 niewykluczone, że będzie to obywatelski projekt ustawy.

Posłowie na sali obrad Sejmu / Paweł Supernak / PAP

To będzie kolejna próba polityków Polski 2050, aby przeprowadzić ustawę o odpolitycznieniu spółek przez Sejm. W ubiegłym tygodniu połączone komisje do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych wraz z gospodarki i rozwoju pracowały nad poselskim projektem ustawy w tej sprawie, jednak tylko czterech posłów było za jej przyjęciem. Przeciwni byli posłowie PSL, ale też Koalicji Obywatelskiej.

Problem polega też na tym, że ustawa została poniekąd "zamrożona" w komisji.

Niestety osoby, które głosowały przeciwko temu projektowi, nie zgłosiły wniosku o jego odrzucenie. W tym momencie jest sytuacja patowa, ponieważ ten projekt jest, ale nic z nim nie robimy. Gdyby ktoś zgłosił taki wniosek, a komisja by go przyjęła, to pojawiłby się on na obradach plenarnych Sejmu. Wówczas cały Sejm mógłby się odnieść do tego projektu - wyjaśnia w rozmowie z RMF FM poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz.

Przeciwko projektowi głosowali m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.

Rozmawiałem z posłami Koalicji Obywatelskiej, którzy rozumieją, że odpolitycznienie jest zawarte w umowie koalicyjnej i trzeba nasze obietnice spełniać. Jednak nie ma takiej woli politycznej. Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki nie przychodził na posiedzenia komisji. Posłowie KO widzieli, że ich minister nie pojawiał się na tych spotkaniach, więc głosowali przeciw. Z kolei politycy opozycji mieli dużo uwag do tej ustawy. Ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem jest Konfederacja, a z koalicjantów Lewica - dodaje poseł Komarewicz.

Polska 2050 chce przygotować nowy projekt, aby znalazł się w nim głos obywateli. Prawdopodobnie do Sejmu trafiłby on jeszcze przed wyborami.

Z pewnością damy duży głos obywatelom, tak aby mogli się wypowiedzieć w tej sprawie. Zastanawiamy się, czy to będzie projekt poselski z szerokimi konsultacjami, czy zdecydujemy się na projekt obywatelski. Z pewnością tej sprawy nie odpuścimy. Chcemy, aby ta ustawa, która daje 30-procentową możliwość zasiadania w radzie nadzorczej osobom spoza układów partyjnych, została doprowadzona do końca - zaznacza poseł Rafał Komarewicz.