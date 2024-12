W sylwestra zrobimy zakupy, ale powinniśmy pamiętać, że niektóre sklepy zostaną zamknięte wcześniej. Będą jednak otwarte przynajmniej do 18 - wynika z informacji przekazanych przez główne sieci handlowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najdłużej w sylwestra będą czynne sklepy sieci Żabka. 31 grudnia będą czynne podobnie, jak w inne dni robocze - w godzinach od 6 do 23.

Centrum prasowe sieci podało, że 1 stycznia obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu.

Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy - napisała sieć.



Pozostałe sieci sklepów będą w sylwestra otwarte krócej. Jak wynika ze strony Dino, sklepy tej sieci będą czynne do 20:30. Biedronka poinformowała, że jej sklepy będą otwarte do 20. Z kolei Lidl oraz ALDI przekazały, że w sylwestra ich sklepy będą czynne do godz. 19.

Najkrócej będą otwarte w sylwestra sklepy sieci Auchan, Carrefour i Kaufland - do godz. 18.

Czy zrobimy zakupy w Nowy Rok?

Nowy Rok 2025 jest dniem świątecznym. Zgodnie z ustawą będzie więc obowiązywać zakaz handlu. Zamknięte będą supermarkety, dyskonty i sklepy w galeriach handlowych.

1 stycznia otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także kwiaciarnie, lodziarnie i kawiarnie.

Będzie też można zrobić zakupy na stacjach benzynowych.

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje od marca 2018 roku

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.



W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.