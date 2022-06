Lotnisko Jasionka ma nowy, wakacyjny kierunek. Od 5 lipca pasażerowie będą mogli polecieć do chorwackiej Rijeki.

/ Shutterstock

Lotnisko w Jasionce cieszy się coraz większym zainteresowaniem pasażerów.

Od początku tego roku port lotniczy Rzeszów-Jasionka obsłużył ponad 200 tysięcy osób. Tylko w maju liczba podróżnych przekroczyła 60 tysięcy, co stanowi ponad 90 proc. ruchu odnotowanego z tym samym miesiącu 2019 roku, który był najlepszym w historii podrzeszowskiego lotniska.

Lepsze wyniki mają być efektem rozwoju siatki połączeń regularnych i czarterowych.

Tegoroczną ofertę na sezon letni uzupełnią loty do Rijeki. Od 5 lipca przez kolejne dwa miesiące PLL LOT zabierze pasażerów z Podkarpacia i sąsiednich regionów do trzeciego co do wielkości miasta w Chorwacji.

Samoloty typu Bombardier Q400 wystartują z podrzeszowskiego lotniska we wtorki o godz. 20.10 i wylądują w Rijece o 22.05. Lot powrotny zaplanowano na 22.35. Do Jasionki podróżni dotrą pół godziny po północy.