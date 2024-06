Likwidacja abonamentu, reforma KRRiT, nowy sposób powoływania władz mediów publicznych i likwidacja Rady Mediów Narodowych - to główne założenia nowej ustawy medialnej proponowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego - to jeden z punków projektu ustawy medialnej, przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort właśnie ujawnił główne założenia dokumentu.



"Dotychczasowy system finansowania nie gwarantuje stabilności mediów. Proponujemy likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Nie oznacza to jednak wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie" - poinformował resort.

Jak kalkuluje reporter RMF FM Kacper Wróblewski, to około 3 mld złotych rocznie.