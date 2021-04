Policjanci i ratownicy medyczni reanimowali nieprzytomnego, pijanego 40-latka, który leżał na chodniku w Lublinie. Udało się go uratować. "Badanie wykazało aż 5 promili alkoholu w jego organizmie" – poinformowała policja.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

We wtorek około godz. 19 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Kunickiego w Lublinie na chodniku leży nietrzeźwy mężczyzna. Po dotarciu na miejsce mundurowi stwierdzili, że 40-latek jest nieprzytomny i nie daje żadnych oznak życia.



Policjanci od razu przystąpili do reanimacji oraz wezwali na miejsce karetkę pogotowia - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie komisarz Kamil Gołębiowski.



Walka o życie mężczyzny trwała kilkadziesiąt minut. Udało się go uratować.



Nietrzeźwy 40-latek został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do chwili obecnej.

Podczas badań okazało się, że w organizmie miał 5 promili alkoholu - dodał Gołębiowski.

Policjanci wyjaśniają i ustalają wszystkie okoliczności tej sprawy.