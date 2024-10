"Jeśli nie możecie przyjść, odwołujcie wizyty u lekarzy"- apeluje Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadal zdarza się, że pacjenci nie pojawiają się na zaplanowanych badaniach i konsultacjach. Blokują w ten sposób kolejkę innym. Lekarze siedzą w pustych gabinetach i zamiast przyjmować pacjentów - czekają.

Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku na umówionych wizytach nie pojawiło się blisko 104 tys. pacjentów. To dane Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, które przeanalizowała reporterka RMF FM Agata Guz.

Najwięcej chorych (bez wcześniejszego odwołania wizyty) zrezygnowało z konsultacji u ortopedy. W ten sposób przepadło blisko 39 tys. terminów porad. To jednak nie wszystko. 27,5 tys. osób nie zgłosiło się do kardiologa, 12,3 tys. na fizjoterapię ambulatoryjną.

Niestety, zdarzają się też przypadki nieodwoływania wizyt w poradniach onkologicznych. W tym roku - do września - w takich placówkach przepadło 6 tys. konsultacji.

Co ciekawe, problem dotyczy szczególnie tych poradni, w których pacjenci narzekają na zbyt długie kolejki. Oczywiście odwoływanie wizyt to niejedyne antidotum na kolejki, ale warto pamiętać, że jeśli nie możemy przyjść i odwołamy wizytę - pomagamy innym. Jeśli to kiedyś my będziemy w potrzebie, to może ktoś nam zwolni miejsce - powiedziała w rozmowie z reporterką RMF FM Agatą Guz Aleksandra Kwiecień z małopolskiego NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia kilka dni przed wizytą wysyła wiadomości do pacjentów z przypomnieniem o zaplanowanej wizycie u specjalisty, zabiegu, badaniu. Tylko w zeszłym roku wysłano blisko 12 mln takich SMS-ów, w tym roku już 10,5 mln. Wiadomości dostają osoby, które pierwszy raz korzystają z danej poradni czy badania.

Odwołanie wizyty, na którą nie uda nam się dotrzeć, jest coraz łatwiejsze. Placówki medyczne mają coraz lepsze systemy informatyczne i telekomunikacyjne, a w wielu przypadkach rejestracja i odwołanie odbywa się przez internet. Warto to robić, bo przecież każdy z nas kiedyś trafi do lekarza i każdy będzie chciał, by było to jak najszybciej - dodała rzeczniczka małopolskiego NFZ.

Niedawno ruszyła kolejna - trzecia - edycja kampanii „Odwołuję. Nie blokuję”. W jej ramach placówki publiczne i prywatne placówki medyczne przypominają pacjentom o konieczności odwołania wizyt, z której rezygnują, natomiast świadczeniodawcom - o poprawnym wpisywaniu numerów telefonów pacjentów w aplikacji. To ważne, bo tylko wtedy widomość dotrze do adresata.