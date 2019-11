Miał nadwornego fotografa i lamborghini, lubił modne garnitury i włoskie buty. Przyjaźnił się z warszawskimi baronami PO, załatwiał sprawy w różnych dzielnicach Warszawy. Złapany przez CBA - płakał - pisze "Gazeta Wyborcza" o burmistrzu Włoch podejrzanym o przyjęcie 200 tys. zł łapówki.

Były burmistrz dzielnicy Włochy, Artur W. przed siedzibą Prokuratury Okręgowej przy ul. Chocimskiej w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP





Taras "wizerunkowy" za 9 tys. zł

"Nadworny" fotograf za 14 tys. zł

Fotel burmistrza Artur W. objął po ostatnich wyborach samorządowych.- pisze wtorkowa gazeta.Gazeta podaje, że W. odpowiedział, że podjęte działania umożliwiły wykorzystanie niezagospodarowanego tarasu "pod funkcję reprezentacyjną".- informuje gazeta.

Jeden z radnych w rozmowie z gazetą opowiada też, że "niedługo po tym, gdy został burmistrzem, zatrudnił nadwornego fotografa, który robił mu zdjęcia przy każdej okazji". Na wszystkich musiał dobrze wyglądać, podobno osobiście je autoryzował - dodaje rozmówca dziennika.



Jak informuje "GW", dzielnica zawarła z fotografem umowę na wykonanie zdjęć wydarzeń organizowanych przez ratusz i samego urzędu. Zapłaciła za to 14 tys. zł. Burmistrz tłumaczył to potrzebą promocji.

"W urzędzie się nie przepracowywał"

Gazeta przypomina, że kariera polityczna W. zaczęła się w 2011 r., kiedy jako 35-latek został szefem państwowej spółki Naftor. Nie miał wcześniej związków z branżą paliwową, został tam oddelegowany przez Platformę Obywatelską. W radzie nadzorczej spółki siedział wówczas Robert Soszyński, obecny wiceprezydent Warszawy - podaje "GW".



Dodaje również, że w tym samym 2011 r. W. dostał od partii stanowisko w radzie nadzorczej miejskiej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" (wynajem dźwigów), a w latach 2013-14 był wiceburmistrzem Woli, stamtąd oddelegowano go na Bielany, gdzie odpowiadał za inwestycje.



Nie był konfliktowy, ale w urzędzie się nie przepracowywał. To nie było miejsce, w którym czuł się spełniony. Miał aspiracje, by wrócić na posadę w państwowej spółce. Tam zarabiał więcej, a pieniądze lubił - mówi w rozmowie z gazetą były współpracownik Artura W. z Bielan.

Artur W. zasiada w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, z tego tytułu w 2018 roku osiągnął dochód w wysokości ponad 40 tys. zł.