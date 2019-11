Aresztowany za korupcję Artur W. zostal odwołany z funkcji burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Tak jednogłośnie zdecydowała rada dzielnicy.

Wniosek o odwołanie Artura W. złożył w ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po tym, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza dzielnicy zarzucając mu korupcję. Podobny wniosek złożyła też grupa dzielnicowych radnych. Wcześniej Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Arturowi W.

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o wykluczeniu samorządowca z partii.

Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w radzie dzielnicy Włochy Christian Młynarek na konferencji przed sesją rady dzielnicy podkreślał, że samo odwołanie burmistrza bez wyboru jego następcy oznaczałoby, że dotychczasowy burmistrz wciąż pełniłby swoje obowiązki, a jego odwołanie byłoby jedynie formalne.



Chcielibyśmy też zaapelować do radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy posiadają większość głosów w radzie dzielnicy Włochy o to, aby wyciągnęli lekcję z tego błędu. Z tego, że na burmistrza dzielnicy Włochy została nominowana osoba spoza dzielnicy, nieznająca problemów mieszkańców i samej dzielnicy - mówił. Poinformował, że wspólnie z radnymi niezrzeszonymi klub radnych PiS zaproponuje na to stanowisko kandydata pozapartyjnego. Kandydata, który od wielu lat jest działaczem samorządowym, jest znany mieszkańcom - tłumaczył. Jak dodał, kandydat zostanie formalnie zgłoszony przez radnych niezależnych.

Uczestnicy sesji rady dzielnicy / Piotr Nowak / PAP





Zatrzymanie na gorącym uczynku

29 października Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu w Warszawie dwóch osób. Jedną z nich był burmistrz stołecznej dzielnicy Włochy Artur W.



Samorządowiec został zatrzymany na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tys. złotych. Według CBA, Artur W. wziął pieniądze od przedsiębiorcy budowlanego Sabriego B. Gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny.

CBA podało, że w zamian za łapówki burmistrz Włoch wydawał korzystne dla dewelopera decyzje administracyjne. Prokurator przedstawił mu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 200 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Artur W. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Odmówił złożenia wyjaśnień.





Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, uwzględniając wniosek prokuratury, zadecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego na trzy miesiące dla Artura W.