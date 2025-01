Iga Świątek zagra w nocy z Emmą Raducanu w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Brytyjka w przeszłości jako nastolatka wygrała US Open, ale jej kariera mocno wyhamowała z powodu kontuzji. Od trzech lat Raducanu próbuje wrócić do światowej czołówki. Mecz ma się rozpocząć o godz. 1:30.

Emma Raducanu / VINCE CALIGIURI/AFP / East News

Emma Raducanu to jedno ze złotych dzieci tenisa. Miała być skazana na sukces. Zaistniała w wielkim, tenisowym świecie bardzo wcześnie. Miała 18 lat, gdy w 2021 roku sensacyjnie wygrała US Open.

Turniej rozpoczęła od kwalifikacji. Zajmowała wtedy 150. miejsce w światowym rankingu i umówmy się... mało kto traktował ją poważnie. Raducanu po drodze pokonała kolejno: Szwajcarkę Stefanię Vogele, Chinkę Shuai Zhang, Hiszpankę Sarę Sorribes-Tormo, Amerykankę Shelby Rogers, Szwajcarkę Belindę Bencic, Greczynkę Marię Sakkari i w wielkim finale Kanadyjkę Leylah Fernandez.

Nie straciła wówczas ani jednego seta! Wielki sukces, wielkie pieniądze, kontrakty reklamowe, sesje okładowe i oczywiście oczekiwania na kolejne sukcesy. Z perspektywy czasu Raducanu przyznała, że... sukces w Nowym Jorku bardziej jej zaszkodził, niż pomógł.

Finansowo na pewno nie narzekała, bo zainteresowały się nią ogromne, globalne marki jak choćby Dior czy Porsche. Jesienią ubiegłego roku nie tylko tenisowe media żyły informacją o tym, że Raducanu Posche straciła. Koncern wycofał się de facto ze wspierania tenisistki.

Proza sportowego życia. Brak sukcesów. Eksperci, którzy wcześniej wieszczyli jej wielką karierę, teraz zastanawiają się, czy kolejni reklamodawcy pozostaną z Raducanu w obliczu braku wartościowych wyników.

Od czasu wielkoszlemowego sukcesu reprezentantka Wielkiej Brytanii nie zagrała w żadnym finale turnieju WTA. W 2022 roku nie wyściubiła nosa poza drugą rundę w żadnym z wielkoszlemowych turniejów. Ba, w US Open od 2021 roku nie wygrała meczu. Jedyny pozytywny akcent to Wimbledon 2024. Tam dostała się do czwartej rundy.

Trzeba przyznać, że Raducanu miała też sporo problemów ze zdrowiem. W 2023 roku przeszła operacje obu nadgarstków oraz operację kostki. Problemy miała już we wcześniejszym sezonie. Po serii zabiegów wypadła z czołowej dwusetki światowego rankingu. Rok 2024 zaczynała jako 301. rakieta świata.

Odbudowała się, wróciła do "setki". Teraz jest numerem 61. W Melbourne w poprzednich rundach pokonała Jekaterinę Aleksandrową i Amandę Anisimovą. A zatem wyżej notowane rywalki. To warto docenić.

Czwarty raz naprzeciwko siebie

To będzie czwarty w historii pojedynek Brytyjki z Igą Świątek. Trzy dotychczasowe kończyły się zwycięstwami naszej tenisistki. Za każdym razem w dwóch setach. Panie dwukrotnie spotkały się w Stuttgarcie. W 2022 roku Polka wygrała 6:4, 6:4 a dwa lata później 7:6, 6:3. W sezonie 2023 w Indian Wells Świątek zwyciężyła 6:3, 6:1.

Teraz przed kolejnym meczem z naszą tenisistką Raducanu nie ma wielkich oczekiwań:

To będzie dla mnie dobry mecz. Każde spotkanie, które mogę rozegrać z tymi najlepszymi zawodniczkami... Uwielbiam to. To okazja, aby przetestować swoją grę i zobaczyć, gdzie jestem. Grałyśmy już dwa razy na mączce. Zobaczymy na korcie twardym. Ona już osiągnęła tak wiele. Przystępując do tego pojedynku, nie mam nic do stracenia. Po prostu zamachnę się. Dam z siebie wszystko - zapowiada Brytyjka.

Tenisistka z talentem matematycznym

Emma Raducanu urodziła się w Toronto. Jej ojciec pochodzi z Rumunii. Mama z Chin. Rodzice pracujący w wielkich korporacjach z Kanady przenieśli się do Londynu i tak Raducanu reprezentuje dziś na kortach Wielką Brytanię. Zawodniczka nie była wcale skazana na tenis. Wcześniej próbowała wielu dyscyplin sportu. Interesuje się jak rodzice światem finansów. Ma podobno ogromny talent matematyczny.

22-latka przeszła już w sportowym życiu całkiem sporo. Wielki triumf, załamanie formy, kontuzje. A ciągle mówimy przecież o bardzo młodej tenisistce. Młodszej o ponad rok od Igi Świątek.

Raducanu jest ósmą w historii najmłodszą zwyciężczynią wielkiego szlema. Numerem jeden od dawna pozostaje Martina Hingis. Szwajcarka sensacyjnie wygrała Australian Open w 1997 roku w wieku 16 lat i 117 dni. Gdy Raducanu miała 18 lat i 302 dni triumfowała w Nowym Jorku. Trudno jednak mówić, by Brytyjka była już na straconej pozycji. W wieku 22 lat wielkoszlemowego tytułu nie miały na swoim koncie Aryna Sabalenka czy Ashleigh Barty. Zatem kto wie, co jeszcze przyniesie tenisowa przyszłość Emmie Raducanu.