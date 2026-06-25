Mama 4 plus - tysiące kobiet dostaje dodatkowe pieniądze. Kto może liczyć na wsparcie?

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Od marca 2026 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane potocznie jako Mama 4 plus, dzięki waloryzacji emerytur osiągnęło rekordową wysokość. ZUS wypłaca beneficjentom nawet 1978,49 zł miesięcznie. Program skierowany jest przede wszystkim do kobiet, które urodziły co najmniej czworo dzieci, a nie wypracowały emerytury minimalnej.

Czym jest Mama 4 plus?

Mama 4 plus to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma na celu wsparcie osób, które poświęciły się wychowaniu dużej rodziny, a nie wypracowały emerytury minimalnej. Program został wprowadzony z myślą o kobietach, które po ukończeniu wieku emerytalnego nie mogą liczyć na godne świadczenie z ZUS. W praktyce oznacza to, że jeśli emerytura jest niższa niż minimalna lub nie przysługuje wcale, ZUS wypłaca dodatek, który wyrównuje dochód do poziomu emerytury minimalnej - wskazuje serwis Interia Biznes.

Ile wynosi świadczenie Mama 4 plus?

Od marca 2026 roku wysokość świadczenia Mama 4 plus została podniesiona do 1978,49 zł miesięcznie, czyli do poziomu aktualnej emerytury minimalnej. Wysokość dodatku jest corocznie waloryzowana, co oznacza, że każdego roku może wzrosnąć. Przeciętna wypłata w kwietniu 2026 roku wyniosła 1083,23 zł, co pokazuje, że wiele osób otrzymuje świadczenie w różnej wysokości - w zależności od tego, ile wynosi ich podstawowa emerytura. Osoby, które nie mają żadnej emerytury, otrzymują pełną kwotę świadczenia.

Kto może otrzymać dodatek Mama 4 plus?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które spełniają określone warunki:

Osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Wychowały co najmniej czworo dzieci.

Ich emerytura jest niższa od minimalnej lub nie przysługuje im wcale.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w placówce ZUS, korzystając z formularza ERSU. W przypadku ojców świadczenie może być przyznane tylko w dwóch sytuacjach: gdy matka dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Aby otrzymać dodatek Mama 4 plus, należy złożyć wniosek w ZUS. W formularzu ERSU trzeba podać:

Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub inny dokument tożsamości).

Adres zamieszkania lub pobytu.

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).

Informację o preferowanym sposobie wypłaty świadczenia.

Podpis wnioskodawcy.

Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Kiedy ZUS może odebrać świadczenie?

Prawo do świadczenia Mama 4 plus może zostać utracone w przypadku, gdy beneficjent zacznie otrzymywać inne świadczenie lub podejmie pracę. Osoby pobierające dodatek mają obowiązek informować ZUS o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość. W przypadku zatajenia takich informacji ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku.

Ilu Polaków korzysta z programu Mama 4 plus?

Według najnowszych danych, w kwietniu 2026 roku świadczenie Mama 4 plus pobierało 60 tysięcy osób. Liczba beneficjentów utrzymuje się na stabilnym poziomie, oscylując między 59 a 60 tysiącami osób miesięcznie. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród kobiet, które przez wiele lat poświęcały się wychowaniu dzieci kosztem własnej kariery zawodowej.