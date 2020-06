Policjanci z gorzowskiej drogówki zatrzymali 28-latka, który w terenie zabudowanym, przy ograniczeniu prędkości do 70 km/h jechał swoim volkswagenem 171 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu – poinformował w czwartek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Lubuskie: Pirat drogowy przekroczył dozwoloną prędkość o 100 km/h Policja

Znaczące przekroczenie dozwolonej prędkości to niejedyne wykroczenie tego kierowcy. Do tego wyprzedzał kolumnę samochodów na podwójnej linii ciągłej i to w rejonie przejścia dla pieszych - powiedział rzecznik.



"Pirata" drogowego zatrzymali w środę funkcjonariusze z lubuskiej grupy Speed na drodze wojewódzkiej nr 132 między Witnicą i Kamieniem Małym, na obszarze zabudowanym.



Z uwagi na rażące złamanie przepisów ruchu drogowego odstąpili od ukarania go mandatem i skierowali do sądu wniosek o nałożenie na niego wysokiej grzywny. Zatrzymali mu prawo jazdy.



Rzecznik przypomniał, że działania policjantów z grupy Speed prowadzone są na terenie całego województwa lubuskiego.



Zatrzymują oni najbardziej krewkich zmotoryzowanych, którzy z dróg publicznych uczynili sobie wyłączony z ruchu publicznego tor wyścigowy - zaznaczył.