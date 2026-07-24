„Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę”. Termin ultimatum w PiS minął, kto zostaje?

RMF24

O północy minął termin złożenia „oświadczenia o przynależności do PiS”, które kierownictwo partii nakazało podpisać parlamentarzystom PiS. Krótko przed upływem tego ultimatum posłowie wspierający Mateusza Morawieckiego zamieszczali w mediach społecznościowych swoje deklaracje. Co się w nich znalazło?

Morawiecki na razie milczy

O północy z czwartku na piątek minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Brak takiej deklaracji ma skutkować wykluczeniem z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które założył były premier Mateusz Morawiecki.

Sam Morawiecki nie poinformował dotąd, jaką decyzję podjął w związku z upływem tego terminu. Część jego zwolenników podzieliła się jednak swoim stanowiskiem w mediach społecznościowych.

„Serce mi pęknie”

„Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców” - napisał europoseł Piotr Müller.

„Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii, do jakiej należałam i należę PiS @pisorgpl… serce mi pęknie…" - stwierdziła posłanka Anna Kwiecień.

„Nadal chcę działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem w tym w @RozwojPlus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem” - oświadczył poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

„Nikt nie chce odchodzić z partii. Nikt nie podważa pozycji Prezesa. Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu” - przekonywał poseł Łukasz Schreiber.

„Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W @pisorgpl jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny; zawsze lojalny; zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii” - zadeklarował poseł Sylwester Tułajew.

Opublikował on formularz oświadczenia, które mieli podpisać parlamentarzyści. Zwrócił się przy tym do rzecznika PiS Rafała Bochenka, który przekonywał wcześniej, że chodzi o „oświadczenie o przynależności do partii”. „Może ja dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka, że nigdy nie będę uczestniczyć w wydarzeniach organizacji określonych w par. 2 ust. 1 stanowiska (Prezydium Komitetu Politycznego PiS z 15 lipca 2026 - PAP) - stanowiska, którego nikt na oczy nie widział" - skomentował.

W samo południe oświadczenie prezesa

W czwartek odbyła się rozmowa „ostatniej szansy” prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego ws. deklaracji. Spotkanie trwało ok. trzech godzin. Nie doprowadziło jednak do rozstrzygnięcia kwestii deklaracji parlamentarzystów ugrupowania o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Wieczorem poinformowano, że dziś w południe prezes PiS wygłosi oświadczenie.

Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że prezes Kaczyński podczas rozmowy na Nowogrodzkiej złożył „szereg kompromisowych propozycji”, w tym nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia „Rozwój Plus” do czasu wyborów parlamentarnych oraz „przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem”.

Rzecznik partii ocenił, że rozmowy „nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii”.

Spotkanie Morawiecki-Kaczyński dobiegło końca. Są komunikaty stron W czwartek po godzinie 15 zakończyło się spotkanie Morawiecki-Kaczyński w siedzibie PiS-u przy ul. Nowogrodzkiej. Trwało ono ok. 3 godziny. Budynek jako pierwszy opuścił były premier Mateusz Morawiecki, nie rozmawiając jednak z dziennikarzami.…

Sasin w RMF FM: Ok. 150 posłów złożyło deklaracje

Czwartkowe spotkanie Morawieckiego i Kaczyńskiego nie było pierwszym w sprawie stowarzyszenia. Jeszcze przed nim, w Porannej rozmowie w RMF FM, poseł Jacek Sasin mówił, że dotychczas około 150 posłów złożyło oświadczenie o braku przynależności do „prowadzących działalność polityczną” stowarzyszeń w ramach ugrupowania.

W dniu przyjęcia ultimatum przez komitet polityczny partii, Sasin podawał też, że jego stowarzyszenie „Po pierwsze Polska” zakończyło działalność. Morawiecki sygnalizował wówczas, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce „wygranej ambitnej Polski”.