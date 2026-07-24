Emocje w PiS sięgają zenitu? „Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić”

RMF24

„Niezależnie od racji, argumentów i żali - mogę tylko przytoczyć słowa wielkiego Polaka - 'Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić'. 23 lipca 2026 roku - to smutna data w historii Polski” - napisała poseł Anna Krupka. Szefowa świętokrzyskich struktur PiS skomenowała w ten sposób spotkanie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.

W czwartek 23 lipca odbyła się rozmowa „ostatniej szansy” prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego ws. deklaracji rezygnacji ze stowarzyszenia byłego premiera „Rozwój Plus” . Mimo że spotkanie polityków trwało ok. trzech godzin, a - jak poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek, „prezes złożył szereg kompromisowych propozycji” - nie doprowadziło ono do rozstrzygnięcia kwestii deklaracji parlamentarzystów ugrupowania o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.

Krótko przed upływem tego ultimatum posłowie wspierający Mateusza Morawieckiego zamieszczali w mediach społecznościowych swoje deklaracje. Skomentowała je jedna z najbliższych osób z otoczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego - poseł Anna Krupka.

(...). Rozumiem ambicje i aspiracje moich KOLEŻANEK i KOLEGÓW, którzy postanowili realizować je poprzez stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Ale tym bardziej nie mogę zaakceptować, że mimo wielu szans i wyciągniętych rąk, nie potrafili oni podporządkować się decyzjom władz partii. Tu nie chodzi o to, kto ma rację, tylko o przyszłość naszej Ojczyzny - którą powinniśmy mieć nie tylko na ustach, ale przede wszystkim w naszych sercach. Rozbijanie największej partii opozycyjnej, nie służy Polsce - tylko Donaldowi Tuskowi. Niezależnie od racji, argumentów i żali - mogę tylko przytoczyć słowa wielkiego Polaka - „Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić”. 23 lipca 2026 roku - to smutna data w historii Polski - napisała szefowa świętokrzyskich struktur PiS.

Przeszczep odrzucony. „Dwa płuca” w PiS się nie przyjęły

Początkowo narracja o stowarzyszeniach w Prawie i Sprawiedliwości była nazwana metaforycznie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego „dwoma płucami” w PiS. Chodziło właśnie o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Ten drugi od razu po ogłoszeniu ultimatum prezesa: rezygnacja albo wykluczenie, poinformował o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia. Mateusz Morawiecki stwierdził jednak, że nie zrezygnuje ze swojej inicjatywy, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Te płuca generują nierówny oddech - ocenił wczoraj Jacek Sasin, który był naszym gościem w Porannej rozmowie w RMF FM.

Dziś w samo południe Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości.

„Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie” - tak z kolei sytuację skomentował premier Donald Tusk.