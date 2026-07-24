Rezygnacja z funkcji wiceprezesa PiS. To propozycja Morawieckiego

RMF24

„W ramach naszej kompromisowej, otwartej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiS, abym był zwykłym członkiem Prawa i Sprawiedliwości i mógł się zająć wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborców. Tę deklarację ponawiam” - powiedział Matuesz Morawiecki w wywiadzie dla wPolsce24, komentując wczorajsze spotkanie z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim.

Być albo nie być (w PiS) - oto jest pytanie

W czwartek 23 lipca odbyła się rozmowa „ostatniej szansy” prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego ws. deklaracji rezygnacji ze stowarzyszenia byłego premiera „Rozwój Plus”. Mimo że spotkanie polityków trwało ok. trzech godzin, a - jak poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek, „prezes złożył szereg kompromisowych propozycji” - nie doprowadziło ono do rozstrzygnięcia kwestii deklaracji parlamentarzystów ugrupowania o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.

Prezes miał zaproponować m.in. nie likwidację, a zamrożenie stowarzyszenia „Rozwój Plus” do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienie całej działalności stowarzyszenia do partii. Rzecznik PiS poinformował, że „ta propozycja nie uzyskała akceptacji”.

Dziś o poranku Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu telewizji wPolsce24, w którym poinformował, że z kolei on zaproponował - w zamian za, jak można założyć, możliwość pozostania w PiS i jednoczesnego prowadzenia stowarzyszenia - rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiS.

To jeden z 21 punktów kompromisu przedstawionych wczoraj przez byłego premiera prezesowi Kaczyńskiemu.

Mateusz Morawiecki został też zapytany, czy podpisze deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, Morawiecki powiedział, że „żadnej lojalki nie podpisze, bo to mu się bardzo źle kojarzy”. Takie bowiem ultimatum postawił w zeszłym tygdniu Jarosław Kaczyński - rezygnacja ze stowarzyszeń i podpisanie deklaracji albo wykluczenie.

Morawiecki również zapytał retorycznie, co takiego zmieniło się od kwietnia, kiedy ustalono, że jego stowarzyszenie „Rozwój Plus” może działać w ramach PiS. Prezes Jarosław Kaczyński sam mówił wtedy, że w PiS będą „dwa płuca”. Według Morawieckiego „grupa intrygantów”, „garstka kombinatorów” i „wichrzycieli” poszła na Nowogrodzką i „zaczęła zmieniać nastawienia pana prezesa”. Być może chcieli przykryć nieudolność swojej strategii „obchodzenia Grzegorza Brauna od prawej strony - powiedział były premier.

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