Wojna nerwów w PiS. Co dalej po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki?

Do końca czwartku wyznaczono czas politykom PiS na złożenie oświadczeń o wystąpieniu z założonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. W dokumencie tym mają potwierdzić, że nie należą do żadnego stowarzyszenia.
Rafał Bochenek przekazał, że niezłożenie dokumentu ma być równoznaczne ze zrzeczeniem się członkostwa w PiS. W czwartek o godz. 12 doszło do spotkania „ostatniej szansy” - Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.
Co dalej z PiS po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim? Czy w ugrupowaniu dojdzie do rozłamu? Czy Mateusz Morawiecki i jego stronnicy wycofają się z organizacji słynnego grilla, zaplanowanego na 31 lipca?
W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie także pytań dotyczących relacji polsko-ukraińskich.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube
https://www.youtube.com/@RMF24Video