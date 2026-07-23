Wojna nerwów w PiS. Co dalej po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki?

RMF24

Co dalej z PiS po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim? Czy w ugrupowaniu dojdzie do rozłamu? Czy Morawiecki i jego stronnicy wycofają się z organizacji słynnego grilla, zaplanowanego na 31 lipca? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Michała Dworczyka, europosła PiS, byłego szefa KPRM. Zapraszamy!

Do końca czwartku wyznaczono czas politykom PiS na złożenie oświadczeń o wystąpieniu z założonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. W dokumencie tym mają potwierdzić, że nie należą do żadnego stowarzyszenia.

Rafał Bochenek przekazał, że niezłożenie dokumentu ma być równoznaczne ze zrzeczeniem się członkostwa w PiS. W czwartek o godz. 12 doszło do spotkania „ostatniej szansy” - Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.

Co dalej z PiS po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim? Czy w ugrupowaniu dojdzie do rozłamu? Czy Mateusz Morawiecki i jego stronnicy wycofają się z organizacji słynnego grilla, zaplanowanego na 31 lipca?

W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie także pytań dotyczących relacji polsko-ukraińskich.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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