Kto liderem prawicy po rozłamie w PiS? To on depcze Kaczyńskiemu po piętach

RMF24

Czy Jarosław Kaczyński utrzyma pozycję lidera prawicy? Nowy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, jak Polacy widzą przyszłość polityczną po możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.

Kaczyński wciąż na czele, ale z wyraźną konkurencją

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”, 20 procent ankietowanych uważa, że Jarosław Kaczyński pozostanie głównym liderem prawicy nawet po ewentualnym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS wyprzedza w tym zestawieniu prezydenta Karola Nawrockiego, na którego wskazało 18 procent respondentów.

Młodzi pojadą do Juraty. W PiS trzęsienie ziemi, prezydent organizuje spotkanie „Tutaj w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie stoworzone z myślą o was, młodych. To będą dwa dni pełne sportu, koncertów (...), ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, spojrzeć na…

Na trzecim miejscu znalazł się były premier Mateusz Morawiecki z wynikiem 9 procent. Sławomir Mentzen z Konfederacji zdobył 7 procent wskazań, a Grzegorz Braun 3 procent. Jeden procent badanych wskazał na inne osoby spoza głównych kandydatów.

„Dramatyczny finał”. Ryszard Terlecki o kulisach rozpadu PiS Konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości nasilał się od jesieni zeszłego roku – napisał w Kurierze Krakowskim Ryszard Terlecki . Wieloletni bliski współpracownik prezesa PiS, obecnie związany ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego…

Polacy niepewni przyszłości prawicy

Wyniki sondażu pokazują także dużą niepewność wśród wyborców. Aż 42 procent ankietowanych nie potrafiło wskazać, kto mógłby zostać liderem prawicy po rozłamie w PiS lub nie miało zdania na ten temat.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków.

PiS w odwrocie, Morawiecki buduje własną siłę. Jest najnowszy sondaż Gdyby były premier Mateusz Morawiecki zdecydował się na utworzenie własnego ugrupowania Rozwój Plus, mógłby liczyć na 7,4 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Największe straty…



Decyzje w PiS już dziś

Dziś Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów związanych ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Decyzja to efekt ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło swoim politykom – mieli oni zadeklarować brak przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków „Rozwój Plus” z PiS, utworzą oni własny klub parlamentarny. Do jego środowiska należy obecnie około 40 posłów, senator oraz trzech europosłów. Klub parlamentarny w Sejmie może utworzyć co najmniej 15 posłów.

Decyzja o wykluczeniu ma zostać podjęta w drodze głosowania i uchwały Komitetu Politycznego PiS, w którym zasiada ponad 50 osób, w tym sam Morawiecki oraz inni członkowie „Rozwój Plus”. Po zatwierdzeniu uchwały wykluczeni parlamentarzyści będą musieli opuścić obrady.

Obecnie klub PiS w Sejmie liczy 186 posłów. Wykluczenie grupy Morawieckiego może znacząco wpłynąć na układ sił w parlamencie.