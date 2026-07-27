Poseł opuścił Morawieckiego. „Powrót do PiS”

RMF24

Rzecznik PiS Rafał Bochenek ogłosił w poniedziałek w serwisie X, że poseł Grzegorz Lorek złożył rezygnację ze stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusz Morawieckiego i wraca do PiS. „Polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS pomagają tylko Tuskowi” – podsumował Bochenek.

W piątek poznaliśmy nazwiska wszystkich polityków, którzy nie złożyli „lojalek” wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Lista zawierała nazwiska 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senatora PiS i 3 eurodeputowanych tej partii.

Oto „ludzie Morawieckiego". Znamy pełną listę Znane są już nazwiska wszystkich parlamentarzystów, którzy nie złożyli „lojalek” wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej…

Lorek wraca do PiS

Jak się dzisiaj okazało, lista nieco się skurczyła. Grono członków stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego opuścił poseł Grzegorz Lorek.

Poinformował o tym triumfalnie w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do PiS, składając wymagane oświadczenie. Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS – największą partię opozycyjną – pomagają tylko Tuskowi. Wspólnie ku zwycięstwu – napisał rzecznik PiS.

Grzegorz Lorek to 56-letni poseł z Piotrkowa Trybunalskiego. W Sejmie zasiada trzecią kadencję.

Ta decyzja oznacza, że przy Morawieckim pozostało 39 posłów, trzech europosłów i jeden senator. To osoby, które nie podpisały „lojalki” PiS w sprawie przynależności do stowarzyszeń.

Obajtek wybrał PiS

Określenie „kolejny parlamentarzysta” we wpisie Bochenka odnosi się najprawdopodobniej do Daniela Obajtka i Anity Czerwińskiej. Obydwoje byli sygnatariuszami listu otwartego sprzed kilku dni, skierowanego przez stowarzyszenie Morawieckiego do prezesa PiS. Obydwoje złożyli jednak potem oświadczenia (tzw. lojaki, wymagane przez kierownictwo PiS).