PiS w odwrocie, Morawiecki buduje własną siłę. Jest najnowszy sondaż

RMF24

Gdyby były premier Mateusz Morawiecki zdecydował się na utworzenie własnego ugrupowania Rozwój Plus, mógłby liczyć na 7,4 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Największe straty odnotowuje Prawo i Sprawiedliwość, natomiast Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera.

Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS w dniach 24-25 lipca 2026 roku, pojawienie się hipotetycznego ugrupowania Rozwój Plus, tworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, mogłoby znacząco wpłynąć na rozkład sił w polskiej polityce. Nowa formacja uzyskałaby 7,4 proc. poparcia, co oznacza, że przekroczyłaby próg wyborczy i mogłaby liczyć na obecność w Sejmie.

Koalicja Obywatelska liderem, PiS znacząco traci. Kto jeszcze w Sejmie?

Największym wygranym sondażu pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 30,1 proc. respondentów – to wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do początku lipca.

Prawo i Sprawiedliwość obecnie może liczyć na 17,3 proc. poparcia, co oznacza spadek o niemal 6 punktów procentowych.

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 12,3 proc., notując spadek o 1 punkt procentowy. Tuż za nią znalazła się Konfederacja Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, którą poparłoby 10,9 proc. badanych. Nowa Lewica uzyskała 7 proc. poparcia, co również oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego badania.

Pozostałe ugrupowania poza Sejmem

Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. PSL uzyskałoby 2,8 proc., Razem – 1,6 proc., a Polska 2050 zaledwie 0,5 proc. głosów. Aż 10,1 proc. respondentów nie zdecydowało jeszcze, na kogo oddałoby swój głos.

Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 51,4 proc., co oznacza spadek o 9 punktów procentowych względem początku miesiąca.

Eksperci zwracają uwagę, że mimo pojawienia się nowej partii Morawieckiego, łączne poparcie dla ugrupowań prawicowych pozostaje na podobnym poziomie – 47,9 proc. wobec 47,5 proc. na początku lipca. Największym przegranym zmian jest jednak Prawo i Sprawiedliwość, które traci najwięcej na nowym rozdaniu na prawicy.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 roku.