Morawiecki zapowiada ważny polityczny krok. Decyzja we wtorek

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Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli członkowie stowarzyszenia „Rozwój Plus” zostaną usunięci z Prawa i Sprawiedliwości, utworzą własny klub parlamentarny. Jak przyznał, taki scenariusz jest „wysoce prawdopodobny”, a nowy klub najpewniej przyjmie roboczą nazwę „Rozwój Plus”.

W ubiegły czwartek o północy upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom ugrupowania na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność „o charakterze politycznym” - pod groźbą wykluczenia z partii; chodziło głównie o stowarzyszenie Morawieckiego „Rozwój Plus”. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie. We wtorek o godz. 17 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić decyzje.

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W poniedziałek były premier Morawiecki poinformował w Kanale Zero, że na wtorek na godzinę 20 zwołał spotkanie posłów i parlamentarzystów należących do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Jak mówił, będzie to „długie, ciekawe, ważne, burzliwe spotkanie, zarówno merytoryczne, programowe, jak i koncepcyjne, operacyjne”.

Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub - zapowiedział były premier. Dopytywany, czy stanie się to już w tym tygodniu, odparł, że to „wysoce prawdopodobne”. Powiedział również, że „Rozwój Plus” będzie zapewne „roboczą” nazwą klubu. Pytany, czy zostanie jego szefem, odparł: Prawdopodobnie tak, ale poddam również to pod dyskusję.

Najistotniejsze jest to, byśmy się we właściwy sposób ukonstytuowali i przedyskutowali plan działań do wyborów. W jaki sposób chcemy przekonywać Polaków, że ta taka konserwatywna tożsamościowa patriotyczna, ale centroprawicowa oferta dla Polaków jest czymś, na co warto zwrócić uwagę - powiedział.

Na ilu polityków może liczyć Morawiecki? Jeden już zrezygnował

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS Morawiecki informował, że w skład jego środowiska wchodzi „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”. Politycy związani z „Rozwój plus” podkreślali też, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzili, że to „intryganci” chcą „wypchnąć” ich z PiS.

W poniedziałek politycy związani ze stowarzyszeniem Morawieckiego poinformowali PAP, że odszedł z niego poseł Grzegorz Lorek; według nich podpisał deklarację wymaganą przez kierownictwo PiS. Wcześniej o tym, że Lorek podpisał oświadczenie o nieprzynależeniu do stowarzyszeń o charakterze politycznym, napisał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek. Sam Lorek późnym popołudniem stwierdził na X: „Jak mawiał Lincoln, nie jestem zobowiązany wygrywać, ale jestem zobowiązany być wierny temu, co uważam za słuszne…”.