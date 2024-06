Wsparcie dla Ukrainy

Trzecie wspólne uzgodnienie dotyczy wsparcia Ukrainy. Aspiracje zachodnie Ukrainy są jak najbardziej naturalne i wspieramy dążenia Ukrainy do UE, do NATO. Żeby to się okazało możliwe i faktyczne, Ukraina musi odnieść sukces, musi być teraz silna, musimy odnosić sukcesy w walce z Rosją. Wierzymy w większą rolę NATO i liczymy na większą rolę NATO w procesie koordynacji, współfinansowania działania na rzecz wsparcia dla Ukrainy - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON mówił w Paryżu również o potrzebie wsparcia polskiej policji i straży granicznej.

Dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy nie ma imigrantów. Są osoby, które atakują polskich żołnierzy, policjantów i strażników granicznych, są do tego szkolone i przygotowywane - powiedział. Ocenił, że jest to "zorganizowana, hybrydowa akcja" wymierzona przeciwko państwom zachodnim, NATO i Unii Europejskiej.