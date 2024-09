9 września rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Szczecińskiej. Zapewni ona mieszkańcom dojazd do drogi ekspresowej S14 - poinformował Urząd Miasta Łodzi. Kierowców czekają utrudnienia. Będą też zmiany w komunikacji miejskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W poniedziałek 9 września rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Szczecińskiej. Dzięki niej zapewniony będzie bezpieczny i wygodny dojazd do autostradowego ringu wokół miasta.



"Za tydzień drogowcy mają zająć kolejny odcinek ul. Szczecińskiej - od ul. Rojnej do Rąbieńskiej - z wyłączeniem skrzyżowań. Zapewniony będzie dojazd na osiedle domków od ul. Rojnej. Bez problemów przejedziemy też ul. Rąbieńską, którą poprowadzony zostanie główny objazd. Jednocześnie zmieni się trasa zgierskiej linii 6, która zostanie skrócona do ronda u zbiegu ulic Szczecińskiej i św. Teresy. Na pozostałym odcinku jej trasy kursować będzie linia 93, która zapewni dojazd z ul. Rąbieńskiej na Teofilów i do centrum" - podano w informacji.

Ulica Szczecińska ma kluczowe znaczenie dla całej inwestycji, ponieważ właśnie na odcinku pomiędzy ul. Rojną i Rąbieńską powstanie łącznik do drogi ekspresowej. Dzięki przebudowie mieszkańcy północno-zachodniej części Łodzi zyskają bezpośredni wjazd na drogi szybkiego ruchu w każdym kierunku Polski, bez konieczności przejazdu przez miasto.



W ramach inwestycji oprócz nowej jezdni powstaną też chodniki, droga rowerowa, przystanki i nowy system oświetlenia.