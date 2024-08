W Łódzkiem pojawią się m.in. nowe przestanki kolejowe czy dodatkowe poranne połączenia. 1 września zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy pociągów, która będzie obowiązywać do 9 listopada.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna / Marek Bazak / East News

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów ŁKA od 1 września

Już od niedzieli, 1 września, pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą zatrzymywały się na przystankach: Łódź Zarzew i Głowno Północne. Korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywać do 9 listopada i uwzględnia zaplanowane przez PKP PLK prace modernizacyjne.

Jak podaje przewoźnik w komunikacie w nowym rozkładzie znajdzie się:

otwarcie nowych przystanków : Łódź Zarzew i Głowno Północne;

: Łódź Zarzew i Głowno Północne; powrót wszystkich pociągów ŁKA SPRINTER na stacje Warszawa Centralna lub Warszawa Wschodnia;

na stacje Warszawa Centralna lub Warszawa Wschodnia; w związku z przebudową stacji Łódź Kaliska jedna para pociągów do/z Pabianic pojedzie z jej pominięciem, co umożliwi przejazd do stacji: Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa i Łódź Widzew bez przesiadek ;

; ze względu na prace na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec i dalej do stacji Zgierz Północ zaplanowano uruchomienie porannego połączenia z Łęczycy przez Zgierz, Łódź Stoki, Łódź Widzew do Łodzi Fabrycznej oraz weekendowego na trasie Pabianice - Zgierz - Łódź Widzew.

Zmiany w Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA

Do 30 września przejazdy autobusami na wszystkich uruchomionych do tej pory liniach będą bezpłatne. Rozkład jazdy KKA jest dopasowany do rozkładu jazdy pociągów ŁKA, co oznacza, że odjazd autobusu ze stacji przesiadkowej jest uzależniony od czasu przyjazdu skomunikowanego z nim pociągu i odwrotnie. Linia kolejowa jest wydłużona o trasę autobusu. Obecnie ŁKA obsługuje:

ŁA1: Szczerców - Zelów - Łask;

ŁA2: Wola Rakowa - Bedoń;

ŁA3: Brzeziny - Andrespol;

ŁA5: Będzelin - Koluszki - Budziszewice;

ŁA6: Leźnica Wielka - Parzęczew - Ozorków;

ŁA7: Będków - Rokiciny;

ŁA8: Rawa Mazowiecka - Rogów.

Przewoźnik poinformował, że najważniejsze zmiany wystąpią na następujących liniach obsługiwanych przez ŁKA:

Linia obwodowa Zgierz - Łódź Kaliska - Łódź Widzew;

Linia Zgierz - Łódź Widzew przez Łódź Marysin, Łódź Stoki;

Linia Poznań - Sieradz - Łódź Widzew/ Łódź Fabryczna;

Linia Łódź Fabryczna - Opoczno - Skarżysko Kamienna;

Linia Łódź Fabryczna - Tomaszów Mazowiecki - Spała;

Linia Łódź Fabryczna - Tomaszów Mazowiecki - Drzewica - Radom;

Linia Skierniewice - Łowicz - Kutno;

Linia Łódź - Kutno;

Linia Łódź - Łowicz Główny;

Linia Łódź - Piotrków Trybunalski - Radomsko;

Linia Łódź - Koluszki - Skierniewice - Warszawa.