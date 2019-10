„Abp Jędraszewski przyczynia się do budowania atmosfery nienawiści wokół osób o innej niż heteroseksualna orientacji. Zawarte w liście porównanie postulatów równouprawnienia tych osób do narzucania komunistycznej ideologii przez totalitarne państwo z czasów PRL wykracza daleko poza katalog środków retorycznych dopuszczalnych w publicznej debacie” – tak przedstawiciele małopolskiego KOD zaczynają list, skierowany do papieża. Jego treść opublikowali na facebookowym profilu. W oświadczeniu krytykuje hierarchę za ostatni list pasterski (odczytany w kościołach Archidiecezji Krakowskiej 28 września), ale również za szereg ostatnich wypowiedzi, odnoszących się do osób o orientacji innej, niż heteroseksualna.

