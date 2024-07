Pod koniec lipca ruszy centralna e-rejestracja na mammografię i cytologię. Tak zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ten nowy mechanizm ma ułatwić kobietom umawianie się na ważne badania, które mogą wykrywać nowotwory.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ramach pilotażu centralnej e-rejestracji każda kobieta na Internetowym Koncie Pacjenta będzie mogła zobaczyć wolne terminy mammografii i cytologii na NFZ, w najbliższej okolicy. Obecnie ten sposób działa głównie w prywatnych placówkach.

W lipcu, jestem przekonana i tak chciałabym, żeby pacjentki mogły się zapisywać na cytologię i mammografię, ale poinformujemy o tym, kiedy będzie start - zaznacza.

Kolejnym krokiem ma być objęcie centralną e-rejestracją wizyt u kardiologa. Nie wiem, czy uda się to zrobić w sierpniu, czy we wrześniu, ale na pewno niebawem chcemy to zrobić - podkreśla Izabela Leszczyna.

Zapraszamy wszystkie podmioty do pilotażu. Im więcej podmiotów dołączy, tym łatwiej będzie nam wyłapać błędy. E-rejestracja to transparentność, możliwość patrzenia, jak nasz POZ czy ambulatoryjna opieka specjalistyczna funkcjonuje, jak leczą lekarze - dodaje szefowa resortu zdrowia.

Lekarze liczą, że nowość, jaką jest e-rejestracja, zachęci pacjentki do badań. Ten nowy mechanizm obejmie na początek tylko wybrane placówki, które same zgłoszą się do programu. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, lecznice mogą zgłaszać się do pilotażu.

Zdaniem części specjalistów, będą to głównie placówki, które często wykonują cytologię i mammografię, na przykład Narodowy Instytut Onkologii. Tak przewiduje lekarka z tego szpitala, profesor Agnieszko Jagiełło-Gruszfeld. Takie placówki, które dobrze robią te badania, według mnie powinny się zgłosić - podkreśla.

Z bezpłatnej mammografii mogą korzystać kobiety, które skończyły 45 lat, a z cytologii - panie, które mają co najmniej 25 lat.