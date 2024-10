Przygotowany został projekt ustawy w sprawie w prowadzenia Karty Rodziny Wojskowej - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozwiązania zawarte w projekcie mają zapewnić rodzinom żołnierzy m.in. ulgi w instytucjach publicznych i pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła / Paweł Supernak / PAP

O projekcie Karty Rodziny Wojskowej, skierowanym bezpośrednio do rodzin żołnierzy oraz osób, które służyły w wojsku, Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek w Warszawie podczas uroczystości związanych ze 106. rocznicą powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Jak mówił, "w Wojsku Polskim służy cała rodzina, bo wyruszając na wiele tygodni na misję, pełniąc służbę na granicy, rozłąka, wszystko co nas dotyczy każdego dnia - wtedy, to jest często cierpienie, tęsknota, trud najbliższych".

Według ministra obrony narodowej, rozwiązania zawarte w projekcie mają objąć rodziny wszystkich żołnierzy, którzy "służą dziś w armii: w zawodowym wojsku, jak i są ochotnikami".

Zaznaczył, że Karta Rodziny Wojskowej będzie "dla tych, którzy służą w obronie terytorialnej i są w aktywnej rezerwie, dla wszystkich, którzy służyli w Wojsku Polskim i są weteranami, dla wszystkich tych, którzy mają związek z Siłami Zbrojnymi RP i dla pracowników cywilnych, resortu obrony narodowej i jednostek związanych z wojskiem".

Szef MON przekazał, że Karta Rodziny Wojskowej zapewni jej posiadaczom m.in. ulgi w instytucjach publicznych i prywatnych czy pierwszeństwo w rekrutacji do żłobków i przedszkoli.

Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT-u i aktywnej rezerwy. To jest wsparcie państwa dla przedsiębiorców i podziękowanie, ale liczę na to, że też pomożecie nam i dacie preferencyjne warunki ulgi w zakupach, w różnych produktach dla rodziny wojskowej. Wojsko po prostu na to zasługuje - zaapelował.

Szef resortu obrony dodał, że projekt "w tym momencie" trafia z Ministerstwa Obrony Narodowej do Rady Ministrów.