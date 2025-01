Obowiązkowe kamizelki nożoodporne to jedna z propozycji, o których ratownicy medyczni chcą rozmawiać na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, które rozpoczęło się w środę ok. godz. 9. Temat rozmów to poprawa bezpieczeństwa ratowników po śmiertelnym ataku nożem w ostatnią sobotę w Siedlcach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Ratownicy będą domagali się również m.in. zaostrzenia kar za agresję wobec pracowników pogotowia i stworzenia ogólnopolskiej bazy niebezpiecznych sytuacji, do których dochodziło w czasie interwencji. Liczymy, że uda się np. stworzyć taką mapę zagrożeń, kiedy to dyspozytor medyczny, przyjmując wyzwanie, od razu będzie wiedział, że pod danym adresem były incydenty agresji, jest to miejsce potencjalnie niebezpieczne i obligatoryjnie będziemy wtedy interweniowali z policją - powiedział reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi ratownik medyczny Jacek Wawrzynek, tuż przed wejściem na spotkanie w ministerstwie. W środę rano reporter RMF FM ustalił, że Ministerstwo Zdrowia przedstawi niebawem szczegóły kampanii społecznej, która ma zwiększyć szacunek społeczeństwa do ratowników i pokazać, jak ważna jest ich praca. Według informacji RMF FM w tej sprawie są już zarezerwowane pieniądze. Kampania ma rozpocząć się w lutym. O co jeszcze walczą ratownicy medyczni? Portal rynekzdrowia.pl opublikował 12 postulatów Krajowej Rady Ratowników Medycznych . Postulowane zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy ratowników. Oprócz wspomnianych kamizelek nożoodpornych czy rejestrze miejsc niebezpiecznych, ratownicy apelują m.in. o: podniesienie wysokości kar za agresję wobec ratowników,

wprowadzenie kamer rejestrujących przebieg udzielania pomocy,

szkolenia z minimalizowania ryzyka agresji z elementami samoobrony,

zmiany w stosowaniu przymusu bezpośredniego,

wyposażenie wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego w radiotelefony umożliwiające lokalizację użytkownika i przycisk "POMOC",

czy wsparcie psychologiczne dla poszkodowanego ratownika. Echo zabójstwa z Siedlec Rozmowy na temat zwiększenia bezpieczeństwa ratowników medycznych są konsekwencją tragicznej sytuacji, do jakiej doszło w ostatnią sobotę w Siedlcach (woj. mazowieckie). Trwała tam wówczas impreza, w której brało udział kilka osób. Jeden z uczestników zabawy, 59-letni mężczyzna, gorzej się poczuł i - jak poinformowała mazowiecka policja - sam zadzwonił na pogotowie ratunkowe. W momencie, gdy ratownicy medyczni udzielali pomocy poszkodowanemu mężczyźnie, ten zaatakował ich dwoma nożami. Jeden z medyków, 64-latek, został ugodzony w klatkę piersiową i po przewiezieniu do szpitala zmarł. Drugi z ratowników został zraniony w nadgarstek. Sprawca, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany przez policję. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany. W poniedziałek, ku czci zamordowanego, w całym kraju zawyły syreny. Zobacz również: Zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest decyzja ws. aresztu