Huta Stalowa Wola podpisała umowę z amerykańskim koncernem Raytheon na budowę 48 wyrzutni rakiet M903 używanych w systemie obrony Patriot. Jak podkreślił obecny przy podpisaniu umowy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, wartość umowy wynosi 1 miliard 230 milionów dolarów. „To wielka inwestycja w polskie bezpieczeństwo” – oświadczył szef MON.

Wyrzutnie M903 w siedzibie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Sochaczew - Bielice / Paweł Supernak / PAP

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że Polska jest dziś jednym z tych państw, które mają największe zaufanie Stanów Zjednoczonych, bo dzielą się one z nami swoimi technologiami. Poinformował też, że podpisana umowa na produkcję 48 wyrzutni rakiet M903 opiewa na 1 mld 230 mln dolarów.

Nie ma sprawy ważniejszej (...) niż bezpieczeństwo. Wszystkie wysiłki, od kiedy objęliśmy władzę, prowadzimy ku temu, aby odbudować wspólnotę, zbudować silną armię i umacniać nas w sojuszach - powiedział.

Kosiniak-Kamysz dziękował ambasadorowi USA Markowi Brzezinskiemu, który wziął udział w uroczystości, za zaangażowanie w "podnoszenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski".

Współpraca amerykańsko-polska - jeżeli chodzi o obronę powietrzną - nigdy jeszcze nie była tak silna, jak obecnie - powiedział z kolei ambasador Brzezinski.

Huta Stalowa Wola S.A. już wyprodukowała 16 wyrzutni Patriot dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza, że Polska ma najwyższej jakości zdolności obrony powietrznej. Ale produkować te wyrzutnie w Polsce, tutaj na polskiej ziemi, 30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, to jest coś, co mówi nam tak wiele na temat poziomu zaufania pomiędzy Polską a Ameryką - podkreślił.

Mark Brzezinski zauważył, że wyrzutnie rakiet M903 są kluczowe w systemie obrony powietrznej Ukrainy, ponieważ bronią one miast ukraińskich przed atakami.

Chodzi tu nie tylko o zdolność do obrony nieba nad terytorium NATO, ale chodzi również o interoperacyjność w ramach Sojuszu. To jest też element odstraszania na wschodniej flance NATO - wskazał.

Jak podkreślił, Stany Zjednoczone nie dzielą się tajnikami tak zaawansowanego uzbrojenia "z byle kim". To, że tutaj ma to miejsce, pokazuje jak duże zaufanie Stany Zjednoczone mają do Polski - dodał Brzezinski.

Wyrzutnie M903, które wyprodukuje dla Wojska Polskiego Huta Stalowa Wola, to część realizacji II fazy programu Wisła, zakładającego wyposażenie polskich sił w łącznie osiem baterii systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot.

II faza programu przewiduje pozyskanie sześciu baterii; dwie zakupiono w pierwszej fazie programu. Każda bateria składa się z ośmiu wyrzutni, ponadto w jej skład wchodzą m.in. radary czy wozy transportowo-załadowcze przewożące wykorzystywane przez Patrioty pociski PAC-3 MSE. Polskie Patrioty wyposażane są także w nowoczesny system zarządzania obroną przeciwlotniczą IBCS.