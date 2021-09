Policjanci oraz funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zlikwidowali wytwórnię amfetaminy w Starogardzie Gdańskim (Pomorskie) i przechwycili narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 4,7 mln zł. W sprawie zatrzymano łącznie trzech mężczyzn w wieku od 36 do 40 lat.

Jeden z mężczyzn podczas zatrzymania / MOSG /

Jak poinformowała w komunikacie prasowym Straż Graniczna, funkcjonariusze z wydziału operacyjno-śledczego MOSG oraz policjanci ze Starogardu Gdańskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przeprowadzili akcję 30 sierpnia. Na gorącym uczynku wytwarzania amfetaminy zatrzymali 36- i 40-latka. Na miejscu znaleziono i zabezpieczono około 65 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości 4 mln 791 tys. zł.

Miejsce w którym mężczyźni produkowali amfetamine / MOSG /

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim. Usłyszeli zarzuty posiadania i wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych, za co grozi im do 15 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące.



Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk przekazała, że w wyniku prowadzonych czynności zatrzymano kolejną osobę, u której ujawniono amfetaminę w ilości 2,65 gramów. 39-latek usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.



Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.