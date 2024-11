Na wspólnej konferencji szefów dyplomacji Polski i Ukrainy przedstawiciele Kijowa zadeklarowali, że nie będzie żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, a Ukraina wyraża gotowość do rozpatrywania polskich wniosków w tej sprawie.

Radosław Sikorski i Andrij Sybiha / Tomasz Gzell / PAP

Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach - powiedział Radosław Sikorski po rozmowach z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem Sybihą.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że jest to wspólnie uzgodnione oświadczenie.

"Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach" - zacytował oświadczenie Sikorski.

Polska strona od lat domaga się od władz Ukrainy odblokowania zakazu prowadzenia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z dużym krokiem naprzód w kwestii pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu.



Zapowiedzią przełamania impasu w tej sprawie było październikowe oświadczenie UIPN. "W tym roku do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej zaczęły spływać wnioski wysyłane przez polskich obywateli. Dotyczą poszukiwania i ekshumacji szczątków członków ich rodzin. W szczególności otrzymaliśmy prośbę o przeprowadzenie takich prac w obwodzie rówieńskim" - głosił tekst komunikatu, w którym dalej stwierdzono, że Instytut zamierza w 2025 roku prowadzić prace poszukiwawcze w obwodzie rówieńskim na wniosek polskich obywateli.

UIPN podkreślił, że pozostaje otwarty na współpracę z polskimi instytucjami w zakresie poszukiwania, zachowania i opieki nad miejscami pamięci Ukraińców w Polsce i Polaków w Ukrainie.