Prokurator uchylił środek zapobiegawczy wobec byłego rektora Collegium Humanum Pawła C. w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze - przekazała w sobotę prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej. Podejrzany miał współpracować z prokuraturą. Po wpłaceniu 2 mln zł kaucji, opuścił areszt.

Katowice, 15 listopada 2024. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wyprowadzany po przesłuchaniu w wydziale PK w Katowicach / Jarek Praszkiewicz / PAP

Postawiono mu blisko sto zarzutów. Paweł C. po wpłaceniu kaucji opuścił areszt

Wspomniane środki zapobiegawcze zastosowane wobec Pawła C. to poręczenie majątkowe w kwocie 2 mln zł, które zostały wpłacone w piątek; zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu; zakaz wstępu na uczelnię i zbliżania się do jej pracowników i zakaz wykonywania czynności nauczyciela akademickiego na terenie Polski.





Z udziałem tego podejrzanego, który współpracował z prokuratorem, wykonano szereg czynności procesowych, w tym kilkadziesiąt przesłuchań i wiele konfrontacji. Podejrzany przebywał w areszcie od lutego - wyjaśniła prok. Calów-Jaszewska.

Jak podkreśliła prokurator, na tym etapie nie zachodzą przesłanki do dalszego stosowania aresztu. Dodała także, że wykonano już szereg czynności, a sprawa jest bardzo zaawansowana. Postępowanie cały czas się toczy, a Paweł C. pozostaje cały czas do dyspozycji prokuratury.

Paweł C. otrzymał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostawiono mu dotychczas blisko 100 zarzutów. Aktualnie w sprawie występuje 55 podejrzanych, którym prokurator postawił łącznie 196 zarzutów - przekazała prokurator.

Łapówki i fałszywe dyplomy, czyli sprawa Collegium Humanum

W sprawie nieprawidłowości dotyczących uczelni Collegium Humanum (obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia) funkcjonariusze CBA działają od lutego. Wtedy to dziennikarze "Newsweeka" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy ułatwiały m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi.

Od lutego CBA zatrzymało 28 osób w związku ze sprawą Collegium Humanum. Wśród zatrzymanych są m.in.: były europoseł Karol Karski (zgodził się na publikację pełnych danych) czy zatrzymany w czwartek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Uczelnia Collegium Humanum w czerwcu zmieniła nazwę na "Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia". Przeprowadziła rekrutację na rok akademicki 2024/2025 i przyjęła 1999 studentów na studia niestacjonarne - wynika z informacji przekazanych przez ministra nauki Dariusza Wieczorka na listopadowej konferencji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie otrzymało natomiast informacji o liczbie studentów przyjętych na studia stacjonarne tej uczelni.