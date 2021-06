Jesteśmy zaangażowani, by współpracować z sojusznikami w celu przeciwdziałania wrogim działaniom - przekazał w środę PAP rzecznik Departamentu Stanu, odnosząc się do cyberataków na Polskę. Dodał, że Rosja używa wielu narzędzi do siania dezinformacji i podziałów w państwach demokratycznych.

