Około trzystu właścicieli gruntów między Łodzią a Warszawą, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, nie chce sprzedać swoich działek - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. W najbliższych tygodniach ważyć będą się losy budowy największego lotniska w Polsce.

Zdjęcie z konferencji prasowej Centralnego Portu Komunikacyjnego ws. prezentacji koncepcji architektonicznej terminala lotniska CPK i dworca kolejowego 6 lipca 2023 rok.. / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Nasz reporter rozmawiał z rządowym pełnomocnikiem do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcinem Horałą.

Szacujemy, że nieco ponad połowę gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego uda nam się kupić w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Pozostała część podlegałaby ewentualnemu wywłaszczeniu. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, byłoby ich dużo mniej. To są właściciele bardzo dużych gospodarstw, których często fizycznie tam nie ma. Osoby, które tam faktycznie mieszkały lub mieszkają, raczej przystępują do Programu Dobrowolnych Nabyć. Ta proporcja pod względem liczby mieszkańców jest inna niż pod względem proporcji powierzchni gruntów - podkreśla w rozmowie z RMF FM Marcin Horała.

Albo audyt, albo wywłaszczenia możliwe wiosną. "Czekamy"

Przed osobami, które nie chcą sprzedać swoich działek, są dwa scenariusze. Jeśli do władzy dojdzie obecna opozycja, bardzo prawdopodobny jest audyt całego projektu, a to opóźni wszystkie prace. Druga możliwość to wywłaszczenia i odszkodowania dla tych, którzy nie chcą się wyprowadzić. To będzie możliwe nie wcześniej niż wiosną, bo na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku możliwe jest wydanie przez wojewodę mazowieckiego decyzji lokalizacyjnej dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mieszkańcy mazowieckiej gminy Baranów, z którymi nasz reporter wielokrotnie rozmawiał w ostatnich tygodniach, czekają na konkretne decyzje. Nie od nas to zależy, możemy tylko czekać, wiemy, że wiele osób chciałoby jednak tu zostać, bo tu mieszkali ich rodzice. Nie wiemy, w którą stronę pójdą decyzję - podkreślali.

Spółka CPK na razie - jak ustalił nasz dziennikarz - kupiła od mieszkańców ponad 1200 hektarów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. 750 hektarów dotyczy terenu, na którym ma powstać pierwszy etap lotniska. Ma on zajmować ok. 2150 hektarów powierzchni.

Według planów, Centralny Port Komunikacyjny ma być gotowy w 2027 roku, a w 2028 roku wylądować mają tam pierwsze samoloty. Rządowy pełnomocnik ds. budowy CPK zapewnił dzisiaj naszego dziennikarza, że dotychczasowe prace odbywają się zgodnie z harmonogramem.