Nowe informacje w sprawie ataku w szkole w Kadzidle koło Ostrołęki. "Podczas oględzin zabezpieczyliśmy cztery noże i prawdopodobnie jednego z nich do ataku używał sprawca" - powiedziała RMF FM Elżbieta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.

/ Gorąca Linia RMF FM

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 12 w Zespole Szkół Powiatowych w miejscowości Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie). 18-letni uczeń zaatakował nożem trzy osoby.

Zabezpieczono cztery noże

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w szkole do późnych godzin pracowali prokuratorzy i policjanci. Szczegółowo przeszukiwali budynki i okolice.

Podczas oględzin zabezpieczyliśmy cztery noże i prawdopodobnie jednego z nich do ataku używał sprawca - powiedziała Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak wyjaśniła, "to są noże, które zabezpieczyliśmy na potrzeby tego postępowania". Będziemy je przede wszystkim opiniować, czyli będziemy zdejmować odciski palców z tych narzędzi, które zabezpieczyliśmy i dopuszczać dowody z opinii biegłych - czy któryś z tych noży służył, mógł służyć do zadania takich ran. Jeżeli któryś z nich służył, to z pewnością będą ślady również substancji brunatnej, jak my tak mówimy podczas oględzin, czyli krwi - wyjaśniła w rozmowie z RMF FM.

Jak dodała, "my je zabezpieczyliśmy podczas oględzin, które przeprowadziliśmy w szkole i na boisku szkolnym".

Gdzie znajduje się napastnik?

Elżbieta Łukasiewicz poinformowała RMF FM, że sprawca "aktualnie przebywa w szpitalu w Ostrołęce, pilnowany jest przez funkcjonariuszy policji z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce".

Doznał on lekkich obrażeń ciała. Pozostaje do dyspozycji prokuratury - podkreśliła.

Nowe fakty o śledztwie

Jak przekazała Elżbieta Łukasiewicz, "przesłuchaliśmy ponad 20 uczniów, którzy brali udział w lekcji (podczas której doszło do ataku - red.)". Przesłuchaliśmy również osobę prowadzącą lekcję. Poza tym przesłuchaliśmy rodziców, rodziców, zatrzymanego chłopaka oraz jego kolegę - zaznaczyła.

W godzinach wieczornych, wczoraj, przeprowadziliśmy jeszcze przeszukanie w miejscu zamieszkania tego zatrzymanego chłopaka. O wynikach tych czynności niestety nie możemy Państwa poinformować z uwagi na dobro tego postępowania - wyjaśniła.

Podkreśliła, że prokuratura jest w trakcie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji medycznej w tej sprawie.

Po uzyskaniu tej dokumentacji dopuścimy dowód opinii biegłego z zakresu medycyny w celu przede wszystkim ustalenia rodzaju obrażeń, jaki doznali pokrzywdzeni - powiedziała rzecznik prasowa ostrołęckiej prokuratury.

Szczegóły zdarzenia

W czasie lekcji w szkole jeden z uczniów czasie lekcji zranił nożem trzy osoby. Chodzi o innych uczniów - dwóch chłopców i jedną dziewczynę.

Mówimy tutaj o 18-letnim chłopcu, który został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala i dwóch osobach. 18-letnia dziewczyna została zabrana do szpitala karetką, a uczeń nie wymagała hospitalizacji - powiedział w środę Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce.

Jak wczoraj informowaliśmy, 18-letni chłopak ma ranę ciętą szyi, 18-letnia uczennica ranę ciętą brzucha, a trzeci z poszkodowanych, który nie wymagał hospitalizacji, rany cięte przedramienia.

Najmniej poszkodowany chłopak ma jeszcze dziś zostać przesłuchany.