Na jaw wychodzą nowe informacje o śmierci 14-letniej dziewczyny w Andrychowie - m.in. na temat miejsca, w którym znaleziono nastolatkę. Tragedia wstrząsnęła całą Polską.

Mieszkańcy Andrychowa zaczęli stawiać znicze przy sklepie, przy którym znaleziono 14-latkę / Józef Polewka, RMF FM

Z nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM wynika, że 14-latka mieszkała z ojcem sama. To on we wtorek rano dał jej pieniądze na bilet do Kęt, gdzie uczyła się młoda dziewczyna.

Pierwszy niepokojący sygnał pojawił się po godzinie 8. 14-latka zadzwoniła wówczas do ojca i powiedziała mu, że źle się czuje. Nie była jednak w stanie powiedzieć, gdzie się znajduje. Później ojciec próbował się jeszcze z nią skontaktować, ale 14-latka nie odbierała. Informacji o dziewczynie nie miała też szkoła, ani znajomi do których dzwonił ojciec 14-latki.

Mężczyzna miał powiadomić policję o sytuacji po godzinie 10. Wtedy miały też ruszyć poszukiwania dziewczyny. To jednak nie funkcjonariusze, a kolega ojca dziewczynki znalazł 14-latkę.

Dziewczyna siedziała na tyłach sklepu Aldi przy ulicy Krakowskiej, a nie jak podawano wcześniej przed sklepem, gdzie byłaby widoczna dla przechodniów. Kolega ojca 14-latki szybko przeniósł nastolatkę do środka sklepu. Tam wezwano pogotowie. Dziewczynę przewieziono do szpitala.

Wczoraj 14-latka zmarła w lecznicy w krakowskim Prokocimiu.

Na razie nie są znane przyczyny śmierci nastolatki. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.