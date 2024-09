​Kobiety ciężarne od końca września będą mogły za darmo szczepić się przeciwko krztuścowi. Taki plan - jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz- ma Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało nowe rozporządzenie w tej sprawie. W całej Polsce od stycznia zarejestrowano ponad 12 tysięcy zachorowań na krztusiec. To ponad 20 razy więcej niż rok temu.

Prawo do bezpłatnej szczepionki mają dostać kobiety w trzecim trymestrze ciąży. Chodzi o to, żeby chronić zarówno przyszłą mamę, jak i dziecko, które dostanie od niej przeciwciała. Resort zdrowia zabezpiecza teraz dla tej grupy około 300 tysięcy dawek szczepionki - ustalił dziennikarz RMF FM.

Rośnie liczba zachorowań

W całej Polsce od stycznia zarejestrowano ponad 12 tysięcy zachorowań na krztusiec. To ponad 20 razy więcej niż rok temu. Lekarze oceniają, że dane o przypadkach krztuśca są niedoszacowane, bo objawy łatwo pomylić z innymi chorobami, a nie robi się badań.

Prof. Ernest Kuchar, szef Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi RMF FM, że na krztusiec chorują dzieci urodzone przez matki nieszczepione. Niestety, chorują ciężko i dlatego właśnie są w szpitalu. Bo gdyby matki były zaszczepione, to być może o tym problemie byśmy nie wiedzieli - powiedział RMF FM.

Z wielu aptek płyną też sygnały, że brakuje tam szczepionek przeciwko krztuścowi dla osób, które chcą kupić ten preparat z własnych pieniędzy. Resort zdrowia interweniował już u producentów szczepionek, by jeśli to możliwe, zwiększyli dostawy do Polski.

Przypomnijmy, że szczepienia przeciwko krztuścowi są w Polsce obowiązkowe dla dzieci w 1., 6. i w 14. roku życia. Są one całkowicie bezpłatne.

Szczepienia dla dorosłych przeciw krztuścowi są szczepieniami zalecanymi

Krztusiec - jakie objawy?

Krztusiec, dawniej nazywany kokluszem, to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych powodowana przez bakterię Bordetella pertussis. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową.

W pierwszych tygodniach objawy krztuśca nie różnią się od innych infekcji górnych dróg oddechowych. Pojawia się suchy kaszel, katar, stany podgorączkowe, zapalenie gardła. Następnie pojawiają się typowe i przedłużające się napady uciążliwego, długotrwałego kaszlu, który często kończy się głośnym wdechem, wymiotami lub bezdechem. Kaszel o różnym nasileniu może utrzymywać się wiele tygodni.