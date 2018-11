Głównym tematem środy była afera w Komisji Nadzoru Finansowego. Do siedziby tej instytucji weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W środę dowiedzieliśmy się również, że Agnieszka Radwańska kończy swoją przygodę z zawodowym tenisem. "Nie jest mi z tym łatwo" - przyznała krakowianka. Co jeszcze ważnego i ciekawego zdarzyło się w kraju i na świecie? Polecamy nasze podsumowanie dnia.

Sawicki o aferze w KNF

Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM był Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będziemy oczekiwali, że pan premier zleci kontrolę w KNF. Jeżeli nie będzie reakcji premiera, złożymy odpowiedni wniosek - mówił.



Będziemy wspierali komisję śledczą, pod warunkiem, że ona obejmie całość, a więc jeszcze aferę GetBack i SKOK-i - zapowiedział Sawicki.

Marek Sawicki o komisji sledczej ws. afery z KNF Jakub Rutka /RMF FM

Agenci CBA w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego. Zabezpieczali dokumentację, m.in. stenogramy i nagrania posiedzeń dotyczących programów naprawczych Getin Noble Banku.



Przeszukanie następiło kilka godzin po tym, jak były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski, mimo odwołania, przebywał w siedzibie KNF-u mogąc mieć dostęp do wszystkich dokumentów. KNF zapewniło jednak, że Chrzanowski utracił dostęp do wewnętrznego systemu komputerowego oraz materiałów wrażliwych. "To, jak działają służby, zakrawa na skandal" - mówili nam nieoficjalnie doświadczeni śledczy. Więcej komentarzy o prokuratorskich działaniach znajdziecie TUTAJ <<<

Leszek Czarnecki od 2 tygodni wiedział, że KNF ukarze jego firmę

Komisja Nadzoru Finansowego już ponad dwa tygodnie temu poinformowała Idea Bank należący do Leszka Czarneckiego o tym, że instytucja ta trafi na listę ostrzeżeń publicznych KNF.



Pismo z KNF do Idea Banku zostało przekazane 26 października. Wpis nastąpił we wtorek wieczorem.

Agnieszka Radwańska zakończyła karierę. "Organizm coraz częściej odmawiał posłuszeństwa"

Radwańska o swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem Facebooka. "Po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa" - napisała.

Były tenisista podkreślił pod jak wielką presją była Radwańska. Gra się z młodszymi zawodniczkami, które nie zwalniają tempa, ciągle jest presja. Ona wiedziała, że niektóre mecze - a może nawet większość - które przegrała w ostatnim czasie w normalnych warunkach by wygrała, a tutaj zdarzają się różne kontuzje i okazuje się, że pokonują ją zawodniczki niżej notowane. To też działa na psychikę to i brak możliwości treningu, poczucia spełnienia treningowego jest dla zawodnika wypalający. Ile można tak wytrzymać? Tak wyglądały ostatnie dwa lata Agnieszki i nie dziwię się, że zdecydowała się na ten krok- stwierdził Mariusz Frystenberg komentując decyzję Radwańskiej.



Obława w Krakowie: Bandyci ukradli dwie walizki złotej biżuterii

Czterech bandytów napadło w Krakowie na dwóch obywateli Turcji, kradnąc im - jak twierdzą napadnięci - dwie walizki ze złotą biżuterią. Do ataku doszło przy ulicy Bratysławskiej, kiedy mężczyźni wychodzili z hotelu. Przestępcy uciekli srebrnym volkswagenem passatem. Policja odnalazła samochód, ale wciąż trwają poszukiwania napastników.

Bandyci czekali na dwóch obywateli Turcji przed hotelem, a gdy ci wyszli z budynku, napastnicy wybiegli z samochodów i pobili obcokrajowców, zabierając ze sobą walizki z kosztownościami o wartości 300 tysięcy euro. Poszkodowani mieli w Polsce być tylko kilka dni - przyjechali na Targi Jubilerskie odbywające się w hali EXPO Kraków.

Zniesienie limitu składek ZUS. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z Konstytucją.



Wprawdzie w sentencji wyroku TK uznał, że nowelizacja nie narusza art. 2 Konstytucji, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, ale jednocześnie stwierdził niezgodność ustawy z art. 7 Konstytucji. Artykuł ten mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

9-proc. CIT dla małych firm. Jest podpis prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą m.in. 9-proc. CIT dla małych firm oraz zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy. Poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta.



Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw jest realizacją ogłoszonej przez resort finansów polityki tzw. "3P" w prawie podatkowym. Chodzi o "przejrzystość", "prostotę" i "przyjazność" systemu podatkowego.

Jan Grabiec o koalicji PiS w dolnośląskim sejmiku: To korupcja polityczna

Grabiec w o koalicji PiS na Dolnym Śląsku: To korupcja polityczna Karolina Bereza, RMF FM

"Można się było tego spodziewać z temperatury rozmów, jakie prowadziliśmy z partnerami" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Grabiec pytany o koalicję Prawa i Sprawiedliwości i Bezpartyjnych Samorządowców w dolnośląskim sejmiku. Poseł PO podtrzymał zdanie, że wyniki wyborów samorządowych świadczą o "początku końca PiS". "PiS mówił przed wyborami o 10 sejmikach, które co najmniej zdobędą. Widać, że sformułowali większość w sześciu, mają szanse na siódmy (...). - powiedział Grabiec. Gość stwierdził też, że koalicja PiS i samorządowców, to "korupcja polityczna", a jej przejawem są "stanowiska w spółkach Skarbu Państwa".



Rzecznik PO był pytany o działania partii w sprawie afery KNF. Tak, wniosek jest gotowy, podpisy są zebrane - przyznał rzecznik Platformy Obywatelskiej pytany o to, czy PO ma już przygotowany wniosek o stworzenie komisji śledczej w sprawie szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Marcin Zaborski dopytywał swojego gościa czy pamięta jak za czasów rządów PO posłowie formacji byli przeciwni powołaniu komisji śledczej w sprawie Amber Gold, choć chcieli tego posłowie PiS. Sytuacje są nieporównywalne. Czy w tym czasie prokurator generalny był czynnym politykiem PO? - pytał Grabiec.

Wysłuchanie w PE ws. praworządności w Polsce już wkrótce

W najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat sytuacji praworządności w Polsce - dowiedziała się PAP ze źródeł unijnych. Wcześniej o możliwym kolejnym wysłuchaniu informowała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Zaproszenie dostał m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Szef resortu sprawiedliwości nie potwierdził jeszcze, czy weźmie udział w spotkaniu. W planie wysłuchania są też wystąpienia wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

Weteran wojny w Iraku je kaszankę - Marcin Gortat pomaga Hospicjum dla Dzieci!

Tak robi się Gwiazdkę w listopadzie!

Marcin Gortat w dyskusji ze swoimi fanami na Twitterze napisał kilka dni temu: Jak znajdziesz obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem, to dam ci 1000 dolarów.

Wyzwanie podjął waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski: kaszankę spałaszował Mark - były żołnierz amerykańskiej armii.

Kto, jak nie weteran wojny w Iraku, poradzi sobie z kaszanką...

Panowie, oczywiście, nie zrobili tego dla siebie: nasz dziennikarz zaproponował, by Marcin Gortat wpłacił pieniądze na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

A że nasz człowiek w NBA nie rzuca słów na wiatr... w ciągu kilku godzin wpłata trafiła na konto hospicjum! Większa niż zadeklarowana...

Zobaczcie, jak się to wszystko odbyło! >>>>

/ Twitter / RMF FM

1,6 mld dolarów wciąż czeka na zwycięzcę. Nikt nie zgłosił się po pieniądze

Zwycięzca amerykańskiej loterii Mega Millions, który w październiku wygrał ponad 1,5 miliarda dolarów, wciąż nie zgłosił się po odbiór nagrody. Szczęśliwiec z Karoliny Południowej ma na to 180 dni.

Zwycięzca zostanie miliarderem, jeśli zdecyduje się na odebranie nagrody w ratach - wtedy otrzyma całą kwotę. Jeśli wybierze opcję wypłaty jednorazowej, pozostanie jedynie... milionerem, na którego konto wpłynie prawie 878 milionów dolarów. Ta druga możliwość jest najczęściej wybierana przez zwycięzców loterii.



Brzęczek przed meczem z Czechami: Czas eksperymentów się skończył



Brzęczek: Każdy mecz jest dla nas bardzo ważny TVN24/x-news

Każdy mecz jest bardzo ważny i w każdym chcemy odnieść zwycięstwo. W dwóch ostatnich spotkaniach w Chorzowie trochę eksperymentowaliśmy, ale ten czas już się skończył - oświadczył na konferencji prasowej trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. W potyczce z Czechami wystąpimy w optymalnym składzie ze skrzydłowymi. Do gry gotowy jest Robert Lewandowski, pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Artura Jędrzejczyka i Damiana Szymańskiego, którzy trenują indywidualnie - zdradził.

W reprezentacji Czech nie brakuje zawodników występujących w najlepszych ligach i w czwartek ponownie spodziewamy się trudnego spotkania- podkreślił Brzęczek.