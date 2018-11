Komisja śledcza ws. KNF? "Będziemy ją wspierali. Pod warunkiem, że obejmie całość, czyli SKOKI i GetBack" - mówi poranny gość RMF FM Marek Sawicki. Jego zdaniem: Marek Chrzanowski w jakimś sensie był protegowanym Glapińskiego i Ziobry. "Jest też pytanie o rolę w tym wszystkim premiera" - podkreśla gość Roberta Mazurka. Według Sawickiego, dymisja Chrzanowskiego nie kończy sprawy.

Będziemy oczekiwali, że pan premier zleci kontrolę w KNF Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli nie będzie reakcji premiera złożymy taki wniosek - mówi gość Roberta Mazurka Marek Sawicki z PSL. Jak dodaje: pytanie ilu takich fachowców PiS powkładało do grup kapitałowych.

Komisja śledcza ws. KNF? Będziemy ją wspierali. Pod warunkiem, że obejmie całość, czyli SKOKI i GetBack - dodaje Marek Sawicki.



Jego zdaniem: Marek Chrzanowski w jakimś sensie był protegowanym Glapińskiego i Ziobry. Jest też pytanie o rolę w tym wszystkim premiera - podkreśla gość Roberta Mazurka.

Ja nigdy nie nagrywałem. Chociaż mnie nagrali - twierdzi gość Roberta Mazurka pytany w porannej rozmowie w RMF FM, czy u ludowców jest "tendencja" do nagrywania polityków m.in. PiS.

Jak dodaje: straciłem stanowisko, ale wróciłem i to silniej.

Nie sądzę, żeby nasi nagrywali. To jest praktyka bardzo mocno obecna w PiS- twierdzi Marek Sawicki.



Kto na grywał w restauracji Sowa i Przyjaciele? Czemu Marek Kamiński tego nie wyjaśnił?- pyta gość RMF FM.







Robert Mazurek, RMF FM: Czy dymisja Marka Chrzanowskiego kończy sprawę?

Marek Sawicki, wiceszef klubu PSL: Nie. W mojej ocenie nie kończy sprawy. My będziemy oczekiwali od pana premiera, że szybko zleci kontrolę w KNF-ie Najwyższej Izbie Kontroli, bo nie wierzymy w to, że prokuratura może tę sprawę wyjaśnić. Jeśli nie będzie reakcji pana premiera w tym kierunku, sami będziemy składali taki wniosek. Bo naszym zdaniem trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie - na ile te intencje PiS-u nacjonalizowania prywatnych własności, także banków, są praktycznie realizowane. I czy takich Kowalczyków, jak dzisiaj donoszą media, prasa, jest więcej w różnych grupach kapitałowych.

Ostrożnie z tym mecenasem (Grzegorzem) Kowalczykiem, bo się pan narazi na proces, a ja nie chcę występować w roli świadka.

To, że jest w Plus Banku w radzie nadzorczej, to wiemy. Więc ja pytam, ilu takich fachowców PiS powkładało do prywatnych grup kapitałowych.

PSL akurat wie doskonale, jak się takie rzeczy robi, więc rzeczywiście posłuchajmy fachowca z PSL-u, jak się to robi. Panie ministrze, komisja śledcza w tej sprawie - to jest to, czego domaga się Platforma, to jest to, czego domaga się Ryszard Petru. A wy?

Tak, jak powiedziałem. My będziemy się domagali najpierw kontroli Najwyższej Izby Kontroli w KNF-ie, ale tu rzeczywiście też będziemy wspierali komisję śledczą, pod warunkiem, że ona obejmie całość, a więc jeszcze aferę GetBack i SKOK-i.

