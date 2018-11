​Komisja Nadzoru Finansowego już ponad dwa tygodnie temu poinformowała Idea Bank należący do Leszka Czarneckiego o tym, że instytucja ta trafi na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pismo z KNF do Idea Banku zostało przekazane 26 października. Wpis nastąpił we wtorek wieczorem.

Leszek Czarnecki od 2 tygodni wiedział, że KNF ukarze jego firmę. /Szymon Łaszewski /PAP

