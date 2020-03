​Prokuratura Rejonowa w Staszowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi stadniny koni w Regietowie - informuje portal Onet.pl. Mężczyzna został oskarżony o gwałt na praktykantce.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Prokuratura zarzuca Stanisławowi C. zgwałcenie nastolatki, za co grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Jak podaje Onet, śledczy dysponują m.in. wynikami badań materiału genetycznego, pobranego po zdarzeniu. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Gorlicach.

W czerwcu 2019 roku na SOR w Gorlicach trafiła 19-latka, która była praktykantką w stadninie konia huculskiego w Regietowie. Nastolatka zgłosiła, że została zgwałcona przez dyrektora stadniny. Mężczyzna kilkanaście godzin po tym zdarzeniu przeszedł na emeryturę.

Wielu prokuratorów prosiło o wyłączenie ze sprawy. Panowała także zmowa milczenia, czego powodem mogło być to, że do stadniny przez lata przyjeżdżali lokalni samorządowcy, politycy i policjanci. Po kilku tygodniach śledztwo przejęła Prokuratura Rejonowa w Staszowie.