Na pewno zostaną one przeanalizowane, obecnie trudno mówić o ewentualnych decyzjach, kwestia wymaga szczegółowej analizy prawnej - zaznaczył Falkowski.

Biskupi powołali specjalny zespół do spraw kontaktów z MEN

Rzecznik episkopatu ks. Gęsiak powiedział w czwartek, że już od grudnia ubiegłego roku z MEN padały zapowiedzi zmiany dotyczących sposobu prowadzenia lekcji religii w szkołach.

To jest temat dla nas niezwykle ważny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie dotyczy on jakiejś garstki społeczności uczniowskiej (...). W skali całego kraju prawie 80 proc. młodzieży cały czas korzysta z lekcji religii - stwierdził.

Przypomniał, że po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski biskupi powołali specjalny zespół do spraw kontaktów z ME. Zarządza nim bp Wojciech Osial. Podobne działania podejmowały inne kościoły. Niestety, tylko dwa razy udało się doprowadzić do spotkania tego zespołu z przedstawicielami MEN - powiedział.

Według ks. Gęsiaka najwięcej emocji wzbudzają przepisy, które mają wejść w życie 1 września 2024 r., dyrektor szkoły będzie mógł połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmioro dzieci. Rozporządzenie wprowadza jednocześnie zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą uczniów klas I–III albo klas IV–VI lub klas VII i VIII.

To rozporządzenie (...) zdaniem kościołów zawiera bardzo liczne wady prawne - stwierdził ks. Gęsiak.

Z kolei dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza zaznaczył, że zmiany w organizowaniu lekcji religii w publicznych szkołach i przedszkolach powinny być podejmowane po zawarciu porozumienia z kościołami. Jego zdaniem rozporządzenie stwarza zagrożenie utraty pracy przez część nauczycieli religii bez szansy zdobycia kwalifikacji w innych dyscyplinach.

