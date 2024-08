Do końca miesiąca wypowiedzenia mają dostać ci pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, którzy do 1 lipca 2024 roku uzyskali prawo do emerytury. Dyrektor spółki poinformował, że zwolnionych zostanie 364 pracowników. "Stosunki pracy rozwiążemy z ok. 260–270 osobami, bo część pracowników jest np. objęta szczególną ochroną związkową" - podała spółka w komunikacie. Wiadomo, na jakie odprawy mogą liczyć górnicy.

Polska Grupa Górnicza żegna się z emerytami. Na jakie odprawy mogą liczyć? Polska Grupa Górnicza jeszcze w sierpniu rozpocznie wręczanie wypowiedzeń tym pracownikom, którzy do 1 lipca uzyskali prawo do emerytury. Spółka poinformowała, że każda osoba otrzyma odprawę zależną od stażu pracy w PGG. Odprawa wyniesie: wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik jest zatrudniony w PGG co najmniej 8 lat,

wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik jest zatrudniony od 2 do 8 lat,

wysokość jednomiesięcznego wynagrodzeni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż dwa lata. "Ponadto pracownik otrzyma odprawę emerytalną w wysokości 20 tys. zł (jeżeli od nabycia uprawnień emerytalnych do rozwiązania stosunku pracy nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy) albo odprawę jednomiesięczną (w przypadku, gdy od nabycia uprawnień emerytalnych do rozwiązania stosunku pracy upłynęło ponad 6 miesięcy)" - informuje PGG.

Trudna sytuacja finansowa spółki powodem zwolnień Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, powód zwolnień jest jeden. To konieczność zmniejszenia zatrudnienia wynikająca z trudnej sytuacji finansowej spółki. Pomysł objęcia zwolnieniami tych pracowników, którzy z racji wieku i stażu nabyli już prawo do emerytury był natomiast konsultowany ze stroną społeczną - mówi reporterowi RMF FM Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej. Jest też część górników, która zwolniła się sama.