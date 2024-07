Na półmetku wakacji przypominamy Wam o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie. Trzeba o nich pamiętać zwłaszcza ze względu na większą popularność sportów wodnych, a co za tym idzie - zatłoczone akweny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wszyscy uwielbiamy wypoczynek nad wodą, to zupełnie naturalne. Musimy jednak korzystać z tego z pokorą oraz świadomością, bo jest to potężny żywioł. Dlatego zanim zaczniemy żeglowanie, po pierwsze - musimy się zastanowić, czy panują warunki, które są odpowiednie na nasze umiejętności i możliwości, a także na możliwości naszego sprzętu. Sprawdzamy prognozę pogody i obserwujemy, co się dzieje na wodzie. Jeżeli widzimy białe grzywy i świst wiatru, to prawdopodobnie jest to sytuacja, gdy nie należy wypływać - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM Mateuszem Chłystunem Marek Waszczuk znany jako "Kapitan Sztorm".

Jeśli mamy do czynienia z doświadczoną, przygotowaną załogą, której umiejętności i doświadczenie pozwalają na żeglowanie w trudniejszych warunkach - to te granice można przesunąć, ale wtedy przygotowujemy jacht: kamizelki ratunkowe założone prawidłowo, to jest podstawa; a nie gdzieś schowane w kabinie jachtu - mówi Waszczuk. I wyjaśnia: Mamy środek sezonu, wakacji, nawet jak wpadniemy do wody, w prawidłowo założonej kamizelce - nic złego nam nie grozi. Jest ciepła woda, możemy poczekać na ratunek. (..) Musimy się znajdować na pokładzie, nigdy w kabinie jachtu podczas trudnych warunków pogodowych. Bo jeśli jacht się wywróci - nie ma możliwości samodzielnego wydostania się, a także służbom ratunkowym trudno jest uratować taką osobę.

Instagram Post

Jakie są zasady pierwszeństwa w ruchu wodnym?

Popularność sportów wodnych rośnie, a co za tym idzie - na akwenach jest często tłoczno. Warto więc znać zasady pierwszeństwa w ruchu wodnym.

Obowiązują takie same zasady jak na lądzie. Głównie: motorówki ustępują wszystkim, w tym żaglówkom (...) - podkreśla Marek Waszczuk. I zaznacza: Na alkohol nie ma miejsca - ani na motorówce, ani na żaglówce i innym środku pływającym.

Nie wyprzedzajmy również w kanałach i stosujmy zasadę ograniczonego zaufania: należy być gotowym do reagowania nawet wtedy, kiedy mamy pierwszeństwo.

Instruktor żeglarstwa Marek Waszczuk tłumaczy, jak należy się przygotować do żeglowania w trudnych warunkach pogodowych Michał Dukaczewski / RMF FM

Oto dekalog bezpiecznego wypoczynku nad wodą

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona.

Ważne, by do wody nie wchodzić po jedzeniu, opalaniu, gdy ciało jest nagrzane, a także po spożyciu alkoholu.

/ Grafika RMF FM

Znaki nad wodą. Czy wiesz, o czym mówią?

Nad wodą uważajmy także na znaki.

Znaki zakazu informują nas np. czy możemy w ogóle pływać w danym zbiorniku. Powody zakazu mogą być różne - staw może być np. hodowlą ryb lub też woda może być skażona. Znaki zakazu obejmują także informacje o strefie ciszy.

Może się na nich pojawić także informacja o nakazie ubierania kamizelek ratunkowych lub nadzoru nad dziećmi.

Znaki informacyjne z kolei uprzedzają kąpiących o możliwych zagrożeniach, takich jak wiry, wodorosty czy skały podwodne.

/ Grafika RMF FM

/ Grafika RMF FM